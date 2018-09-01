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Саудовская Аравия намерена отделить Катар от материка каналом
23:27 31.08.2018 |
Саудовская Аравия подтвердила свое намерение прорыть от Персидского залива канал, который изолирует Катар от материка и превратит это государство в остров, заявил советник королевской канцелярии в ранге министра Сауд аль-Кахтани на своей странице в Twitter.
"Будучи подданным королевства, я с нетерпением жду подробностей о ходе реализации проекта по созданию канала. Это величайший исторический проект, который изменит географию региона", - отметил советник, сообщает ТАСС.
Саудовская Аравия объявила тендер на строительство канала стоимостью $746 млн и протяженностью 60 км на востоке страны. Победителя тендера могут выбрать в сентябре. На осуществление проекта отведено около года. Ширина канала составит 200 м, глубина - 15-20 м. Канал проложат на расстоянии 1-5 км от официальной границы с Катаром.
Оставшийся сухопутный участок могут отдать под нужды Минобороны Саудовской Аравии и пограничников для обеспечения безопасности страны. На берегах канала построят гостиницы и санатории, виллы, причалы для яхт, инфраструктуру для водных видов спорта и отдыха. По периметру канала построят три морских порта, способных принимать крупные круизные суда.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня 2017 г. заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада Катара, вышеназванные страны закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Квартет предъявил Катару список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми и призвали пересмотреть эти требования. В списке требований значились понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazira, прекращение военного сотрудничества с Турцией.
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