Черногория, Албания, Норвегия присоединились к санкциям против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета ЕС о продлении экономических санкций против России до конца 2018 года. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерики Могерини на сайте Совета ЕС.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к заявлению. Они обеспечат соответствие национальной политики решению Совета ЕС", - сообщила Могерини.

ЕС приветствует такое решение государств, отметила она.

5 июля Совет ЕС объявил о продлении экономических санкций в отношении России на полгода.

Санкции, нацеленные на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения, были введены 31 июля 2014 года.

Экономические санкции включают:

* ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных компаний РФ и их дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических и трех оборонных компаний;

* запрет на экспорт и импорт оружия;

* запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования.

Кроме того, санкции предусматривают ограничение доступа России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

В дополнение к этим ограничительным мерам ЕС также ввел индивидуальные санкции против 155 человек и 38 субъектов (до 15 сентября 2018 года), санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма (до 23 июня 2019 года).