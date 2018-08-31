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Турция повысила налог на депозиты в иностранной валюте
13:42 31.08.2018 |
Турция подняла налог на счета в иностранной валюте, снизив ставку налога на депозиты в лирах, чтобы оказать поддержку национальной валюте и симулировать сбережения на фоне растущих опасений относительно состояния экономики страны, сообщает Dow Jones.
Согласно решению властей Турции, опубликованном в Official Gazette, в пятницу был повышен налог на депозиты в иностранной валюте сроком до одного года с 15% до 16%. Налог на депозиты в лирах сроком до шести месяцев снижен с 15% до 5%. Налог на депозиты в лирах сроком более чем на год был снижен с 10% до 0%. Данные поправки будут действительны в течение трех месяцев.
Предпринятые властями шаги должны поддержать лиру, потерявшую около 40% против доллара США в этом году, но аналитики считают, что подобные меры будут эффективными лишь в краткосрочной перспективе.
"Подобные микромеры указывают на стремление избежать значительного повышения процентных ставок в обозримом будущем", - говорят в Commerzbank.
Снижение лиры резко ускорилось после того, как США ввели санкции против Турции из-за удержания на территории страны гражданина США Эндрю Брансона. Напряженность между двумя странами возросла, когда Вашингтон и Анкара ввели новые пошлины на импорт товаров.
Понижательное давление на турецкую валюту усилилось на этой неделе из-за масштабного падения на рынках развивающихся экономик и на фоне сообщений о том, что заместитель главы центрального банка Турции намерен подать в отставку.
Инвесторов также беспокоит инфляция, достигшая в июне 14-летнего максимума. Они ожидают, что центральный банк страны осуществит ужесточение денежно-кредитной политики посредством повышения ставок. Данная мера считается универсальным способом сдерживания инфляции. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что повышение ставок негативно отразится на капиталовложениях и повредит экономике страны.
Очередное заседание центрального банка Турции состоится 13 сентября.
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