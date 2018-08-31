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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Глава Еврокомиссии пообещал отменить переходы на зимнее и летнее время

12:29 31.08.2018 |

Мир

 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС намерены отказаться от перехода на зимнее и летнее время. Об этом Юнкер сказал в пятницу, 31 августа, в эфире немецкого телеканала ZDF, комментируя итоги опроса, в котором подавляющее большинство жителей стран Европейского Союза выступили за отмену перевода стрелок часов. Юнкер заметил, что поставит вопрос на обсуждение в руководстве Еврокомиссии. "Решение будет принято сегодня", - добавил политик.

В случае одобрения Еврокомиссией соответствующего предложения, его должны будут утвердить Европарламент и страны-члены ЕС. Поддержка Европарламента считается гарантированной, хотя среди стран единодушия нет, заявил немецкий политик Петер Лизе (Peter Liese). Он отметил, что пока некоторые государства не заявили о своей позиции по этому вопросу, включая Германию.

Официальные результаты голосования об отмене перевода времени еще не обнародованы, однако по неофициальным данным, в нем приняли участие 4,6 миллиона человек, среди которых свыше 80 процентов поддержали переход на единое время. Среди них - большинство выступило за сохранение летнего времени. Согласно тем же неподтвержденным сведениям, около трех миллионов участников опроса были из Германии.
По материалам: Deutsche Welle
 

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