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Аргентина повысила ключевую ставку до рекордного уровня
12:17 31.08.2018 |
Центробанк Аргентины повысил семидневную ставку с 45% до 60 процентов. На сегодняшний день - это самый высокий в мире уровень. В заявлении регулятора, опубликованном в четверг, 30 августа, отмечается, что это беспрецедентное решение было принято в ответ на резкое обесценивание национальной валюты песо, который с начала 2018 года потерял 54 процента своей стоимости. За один доллар в четверг вечером давали 42 песо.
Решению Центробанка предшествовало телеобращение президент страны Маурисио Макри, который призвал Международный валютный фонд ускорить выделение очередного кредитного транша в рамках согласованной в июне с МВФкредитной линии в объеме 50 млрд долларов.
Угроза очередного дефолта?
По словам главы государства, более раннее предоставление средств необходимо для того, чтобы "гарантировать исполнение финансовой программы на следующий год". Это заявление президента Макри было расценено наблюдателями как признание существования реальной угрозы очередного дефолта в Аргентине.
В ближайшие годы правительству придется сокращать дефицит госбюджета гораздо быстрее, а также снизить активность на кредитных рынках, отмечает агентство Reuters. Министр финансов Аргентины Николас Духовны объявил 31 августа, что в следующий понедельник правительство представит пакет экономических мер, призванных остановить снижение курса песо. Кроме того, глава финансового ведомства планирует отправиться в Вашингтон для переговоров с экспертами МВФ.
Аргентина лишь два года назад вернулась в зону экономического роста, однако уже с начала 2018 года инфляция в стране достигла 30 процентов. Аргентинский Центробанк уже продал 500 миллионов долларов из своих резервов. В ближайшее время ожидается продажа еще примерно такой же суммы.
Аргентина - одна из самых развитых в экономическом отношении стран Латинской Америки с 2000 года уже дважды переживала дефолт.
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