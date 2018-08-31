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Президент США Трамп пригрозил выйти из ВТО
08:04 31.08.2018 |
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). "Если она не изменится, я выведу (США .- Ред.) из ВТО", - сказал Трамп в интервью агентству Bloomberg в четверг, 30 августа. Трамп ранее неоднократно критиковал ВТО, которая, по его мнению, ведет себя несправедливо по отношению к Соединенным Штатам.
Так, уже появлялась информация о том, что Трамп хочет вывести США из организации, однако затем министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что все это "фейковые новости". Для выхода из ВТО необходимо одобрение Конгресса.
Трамп отклонил предложение ЕС об отмене пошлин на автомобили
Трамп также отклонил предложение Евросоюза по отмене пошлин на ввоз автомобилей. "Оно недостаточно хорошее, - пояснил президент США Bloomberg. - Их потребительские привычки - это покупать их машины, а не наши".
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрем заявляла о желании ЕС "снизить даже наши тарифы на автомобили до нуля, все тарифы до нуля, если Соединенные Штаты сделают то же самое".
Трамп сравнил ЕС с Китаем, с которым США также ведут спор о торговле. "Европейский Союз почти так же плох, как и Китай, только он меньше", - считает Трамп.
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