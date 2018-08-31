Укрепление связей , Китайа с китайскими банками создает как возможности, так и риски

Растущие финансовые связи Гонконга с Китаем открывают огромные возможности, но они также несут в себе риски для гонконгского банковского сектора, сообщает CNBC.

По сравнению с Гонконгом режим финансового регулирования материкового Китая может быть менее прозрачным. Поскольку финансовые учреждения с материка все чаще работают в полуавтономном финансовом центре, потенциальные деловые партнеры должны быть осведомлены о таких различиях и повышать собственный уровень соблюдения правил города.

Эту проблему продемонстрировал недавний штраф, наложенный Управлением денежного обращения Гонконга (HKMA) на банк из материкового Китая из-за недостаточных мер по борьбе с отмыванием денег.

17 августа регулятор сообщил, что Shanghai Commercial Bank должен выплатить штраф в размере 5 млн гонконгских долларов ($637 тыс.) за недостаточный контроль над деловыми отношениями с почти тремя десятками клиентов.

"[Этот случай] подчеркивает потенциальные финансовые преступления и риски нарушения законодательства, с которыми сталкиваются банки Гонконга в связи с ролью территории как международного финансового центра и ее интеграцией с китайской финансовой системой", - говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings от 23 августа.

"Задача HKMA по поддержанию стандартов надзора и соблюдению правил борьбы с отмыванием денег также должна рассматриваться в контексте растущих экономических и финансовых связей Гонконга с Китаем, где корпоративное управление и прозрачность, как правило, слабее, чем в Гонконге", - отметило рейтинговое агентство.

Shanghai Commercial Bank после решения HKMA заявил, что "продолжит пересматривать и совершенствовать свою внутреннюю политику и процедуры по мере необходимости для предотвращения любых финансовых преступлений".

В рамках открытия своего финансового рынка Китай установил связи с Гонконгом, чтобы обеспечить более широкий доступ к своим акциям и облигациям.