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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Трамп винит Китай в торможении прогресса по Северной Корее

15:28 30.08.2018 |

Мир

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Китай за препятствование его работе по улучшению отношений с Северной Кореей. Серия твитов с нападками на Пекин была опубликована на фоне нарастающей критики по поводу прогресса в вопросе ядерного разоружения КНДР.

Американский лидер также предположил, что США, возможно, не стоит тратиться на совместные военные маневры с Южной Кореей, однако если они будут возобновлены, они будут грандиознее, чем когда бы то ни было.

В июне, после прорывных переговоров с Северной Кореей, США призвали к приостановке военных учений, которые традиционно вызывают ярость в Пхеньяне.

Однако несколько дней назад глава американского оборонного ведомства сообщил, что совместные маневры могут возобновиться.

Дебаты о военных учениях усиливаются по мере того, как все больше наблюдателей обращают внимание на то, что Пхеньян не особенно торопится с демонтажем своих ракетно-ядерных объектов, о чем было договорено на исторической встрече Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в июне.

Президент Трамп в своих твитах, похоже, всецело возлагает вину за эти проблемы на Китай. Но в то же время он высоко отзывается о своих персональных связях с лидерами как Северной Кореи, так и Китая.

Эта сложная смесь критики, похвалы и завуалированной угрозы прозвучала на фоне всё нарастающего давления на Вашингтон, от которого ожидают демонстрации результатов беспрецедентных июньских переговоров.

Сразу по окончании саммита Дональд Трамп объявил, что из Северной Кореи более не исходит ядерной угрозы.

Несколько дней назад Вашингтон отменил поездку в Северную Корею госсекретаря Майка Помпео - президент мотивировал это недостаточным прогрессом в демонтаже северокорейской ядерной программы.

Чем провинился Китай?

В своих комментариях в "Твиттере" Дональд Трамп пишет, что Северная Корея находится под колоссальным давлением со стороны Китая по причине крупного торгового спора США с китайским правительством.

Пекин - единственный значимый союзник Пхеньяна, и, как полагают, оказывает существенное влияние на принимаемые им решения. Пекин также выступает в долгосрочной перспективе наиболее мощным стратегическим соперником США в регионе.

Трения между США и Китаем по вопросу торговли в последнее время неуклонно нарастают, обе страны ввели импортные пошлины на товары друг друга.

Дональд Трамп пожаловался на размер торгового дефицита США с Китаем, а также другие несправедливые, по мнению, Вашингтона, торговые практики.

Несмотря на резкие выражения, последний в серии твитов Трампа завершается на оптимистичной ноте: по его словам, торговый спор может быть разрешен им самим и "великим председателем Си Цзиньпином".

Как продвигаются дела с денуклеаризацией?

После июньского саммита Северная Корея не проводила ракетных запусков, она также заявила о демонтаже полигона для ядерных испытаний и вернула США останки американских солдат, погибших в ходе Корейской войны 1950-53 гг.

Однако американский лидер сделал выговор Пхеньяну за недостаточный, на его взгляд, прогресс по их более широкой договоренности о денуклеаризации.

После того как ООН опубликовала доклад о том, что Северная Корея продолжает разработку своей ядерной программы, США призвали международное сообщество не отменять санкции и продолжать оказывать экономическое давление на Пхеньян.

В своей нынешней серии твитов президент США обвинил Пекин в оказании ощутимой помощи Северной Корее, предположив, что Китай таким образом облегчает своему союзнику бремя международных санкций.

"Это не идет на пользу!" - написал Дональд Трамп.

Возобновятся ли военные учения?

Совместные маневры, которые регулярно проводят Вашингтон и Сеул, столь же регулярно вызывают всплеск негодования в Пхеньяне.

После июньского саммита Трамп согласился отменить эти учения, что было воспринято как жест доброй воли в адрес Ким Чен Ына.

В своих последних твитах президент настаивает, что его личные отношения с Кимом остаются очень хорошими и теплыми, и что возобновлять "военные игры" с Югом необходимости нет.

Однако, добавляет он, если они все же возобновятся, они будут более грандиозными, чем когда-либо прежде.

Твиты Трампа, по-видимому, вступают в противоречие с высказываниями его министра обороны, заявившего во вторник, что приостановка некоторых совместных учений была сделана из благих побуждений, и что планов на дальнейшую их приостановку нет.

Со времени окончания Корейской войны, в которой Вашингтон вместе с Сеулом сражались против армии Севера, американские войска на постоянной основе размещены в Южной Корее.

По соглашению, заключенному в конце войны, на юге полуострова дислоцируются 29 тыс. военнослужащих США.
 

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