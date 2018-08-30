Трамп освободил три страны от квот на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об освобождении нескольких стран от американских квот на сталь и алюминий. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает Министерство торговли США. Под действие льгот подпали Южная Корея и Бразилия, освобожденные от квот на сталь, и Аргентина, получившая льготы на сталь и алюминий. "Компании (из США. - Ред.) могут подать заявку на исключение из квот в случае недостаточного количества или качества изделий из алюминия или стали от американских производителей", - говорится в заявлении министерства.

Ранее Трамп, ссылаясь на проблемы национальной безопасности, установил ограничительные пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов на импорт алюминия в США. Тарифы на изделия из ЕС, Канады и Мексики вступили в силу 1 июня.

Перед этим, 31 мая, министр торговли Уилбур Росс заявил, что с некоторыми странами были достигнуты договоренности о внетарифных ограничениях на экспорт изделий из стали и алюминия в США. В частности, Росс уточнил, что договоренность с Южной Кореей заключалась в том, что в 2015-2017 годах квоты составляли 70 процентов среднего экспорта стали в США.