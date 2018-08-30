Финансовые новости
- |
- 30.08.18
- |
- 15:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Трамп освободил три страны от квот на сталь и алюминий
09:11 30.08.2018 |
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об освобождении нескольких стран от американских квот на сталь и алюминий. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает Министерство торговли США. Под действие льгот подпали Южная Корея и Бразилия, освобожденные от квот на сталь, и Аргентина, получившая льготы на сталь и алюминий. "Компании (из США. - Ред.) могут подать заявку на исключение из квот в случае недостаточного количества или качества изделий из алюминия или стали от американских производителей", - говорится в заявлении министерства.
Ранее Трамп, ссылаясь на проблемы национальной безопасности, установил ограничительные пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов на импорт алюминия в США. Тарифы на изделия из ЕС, Канады и Мексики вступили в силу 1 июня.
Перед этим, 31 мая, министр торговли Уилбур Росс заявил, что с некоторыми странами были достигнуты договоренности о внетарифных ограничениях на экспорт изделий из стали и алюминия в США. В частности, Росс уточнил, что договоренность с Южной Кореей заключалась в том, что в 2015-2017 годах квоты составляли 70 процентов среднего экспорта стали в США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война за таможню: почему Гройсман хочет сажать за контрабанду товаров
|Джокер для спонсоров: Зачем Гриценко мочит Тимошенко
|Размер имеет значение: как Минфин планирует управлять госдолгом
|Продолжающееся давление на гривну обусловлено психологическим фактором ожидания участниками рынка дальнейшей девальвации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп винит Китай в торможении прогресса по Северной Корее
|Сирия: напряжение накаляется, США обменялись пламенными заявлениями c РФ
|В России разрабатывают новую «стройку века» на БАМе
|Трамп освободил три страны от квот на сталь и алюминий
|США не исключили санкций против Индии за покупку оружия у РФ
|Нафтогаз добился ареста акций Блю Стрим Пайплайн - оператора газопровода Голубой поток
Это интересно
|Представлен смартфон Oppo Realme 2
|Xiaomi представила умную газовую колонку за $130
|Исследование: блокчейн использует только четверть мировых компаний
|Uber предложит жителям крупнейших городов мира электросамокаты
|Toyota и Uber будут сотрудничать в разработке беспилотных автомобилей
|Браслет Nopixgo отпугивает комаров путем обмана
|Предприниматель из Южной Кореи продал биткоины за нарисованные в фотошопе 2 млн евро