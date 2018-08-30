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США не исключили санкций против Индии за покупку оружия у РФ
08:15 30.08.2018 |
Власти США не исключают введения санкций против Индии за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. Об этом в среду, 29 августа, заявил помощник главы Пентагона по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер во время выступления в фонде Карнеги.
"Я не могу сказать вам, что они не подпадут (под санкции. - Ред.), что будет сделано исключение", - сказал он. Шривер добавил, что это решение должен будет принять президент США, а также выразил готовность к переговорам с Индией об альтернативах этим поставкам.
Россия и Индия договорились о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" Нью-Дели в 2016 году. Изначально стоимость контракта была около 6,5 млрд долларов, затем, по данным РИА "Новости", снизилась. Если страны подпишут контракт до конца года, то поставки ЗРК могут начаться в 2020 году.
Президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в 2017 году. Он дает США право вводить санкции против третьих стран, которые сотрудничают с Россией в оборонной сфере, однако также допускает исключения из этих норм.
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