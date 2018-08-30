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В США суд отказался убрать с долларов фразу «In God We Trust»
17:12 29.08.2018 |
В США в штате Миннесота суд отказался удалить с банкнот и монет фразу "Мы верим в Бога" (In God We Trust). С жалобой в суд обратилась группа атеистов, которые считают, что наличие этого лозунга на долларах противоречит первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу вероисповедания.
Как сообщает Reuters, судья не согласился с доводами истцов и указал, что данная фраза соответствует представлениям о свободе вероисповедания прошлых поколений и не противоречит законодательству.
Судья Рэймонд Грюндер отклонил иск, сославшись на решение Верховного суда от 2014 года. Тогда истец пытался добиться отмены чтения молитвы перед началом судебных заседаний. Но суд постановил, что эта процедура является глубоко укоренившейся традицией.
Судья Грюндер в своем решении отметил, что фраза «Мы верим в Бога» никоим образом не ограничивает людей в выборе религии и полностью соответствует ранней интерпретации пункта Конституции, запрещающего установление государственной религии в США.
Фраза "Мы верим в Бога" в первый раз появилась на американских монетах во время гражданской войны Севера и Юга в 1864 году. На банкнотах лозунг стали печатать с середины 60-х годов прошлого века, после того, как в 1956 году Конгресс принял решение сделать "Мы верим в Бога" (In God We Trust) национальным лозунгом.
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