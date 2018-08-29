ЕС хочет реформировать ВТО из-за торговой войны США и Китая, - Bloomberg

В Брюсселе в сентябре пройдут переговоры с участием представителей Евросоюза и министров торговли Соединенных Штатов и Японии, на которых будет обсуждаться ситуация в международной торговле на фоне торговой войны США и Китая. Об этом сообщили два осведомленных чиновника, передает Bloomberg.

Кроме того, ЕС вскоре намерен представить план по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы сделать торговые переговоры более гибкими, а систему разрешения торговых споров более прозрачной, также запланировано снижение торговых издержек.

По информации издания, после встречи в сентябре запланированы еще около десяти встреч на высоком уровне для "снижения противоречий в торговле".

Также в Евросоюзе опасаются, что работа Апелляционного органа ВТО может быть парализована из-за позиции США, которые с августа 2017 года блокируют кандидатуры в его состав, поскольку в Вашингтоне считают, что он при рассмотрении споров выходит за пределы своих полномочий.

Издание отмечает, что из-за позиции США к октябрю в Апеляционном органе могут остаться только три члена.

Также сообщается, что Европейская комиссия направила в комитет по торговой политике документ, датированный 5 июля, в котором содержатся предложения по улучшению структуры и принципов работы ВТО, учитывающие в том числе и претензии США к организации.