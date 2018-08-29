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Иран снижает экспорт нефти быстрее, чем ожидалось - WSJ
09:17 29.08.2018 |
Иран, по мере приближения сроков введения санкций США, сокращает поставки нефти на мировой рынок более быстрыми темпами, чем ожидалось, пишет The Wall Street Journal.
В сентябре экспорт может снизиться на треть по сравнению с июнем, сказали газете ее источники, знающие о планах загрузки портов. Официальные лица в государственной National Iranian Oil Co. предварительно оценивают, что поставки снизятся до примерно 1,5 млн баррелей в сутки в сентябре против 2,3 млн в июне, свидетельствуют эти данные.
Аналитик Сара Вакшоури, ранее работавший в National Iranian Oil Co., ожидает затем падения экспорта нефти из Ирана до 800 тыс. баррелей в сутки в ноябре, что будет в 2 раза ниже уровня текущего месяца.
В апреле, до объявления Вашингтона о выходе из ядерной сделки с Ираном, поставки страны составляли 2,68 млн б/с, в августе они оцениваются на уровне 1,66 млн.
Эксперты прогнозировали снижение отгрузки примерно на 1 млн б/с до конца года, однако сейчас некоторые их них считают, что значительная часть этого снижения, возможно, уже произошла.
Частично снижение поставок связано с нежеланием транспортных компаний поставлять иранскую нефть.
США стремятся свести к минимуму торговлю иранской нефтью к 4 ноября, когда санкции начнут действовать в полном объеме. Любая фирма, которая ведет бизнес с Ираном, может столкнуться со штрафными мерами со стороны США.
Выйдя из ядерного соглашения с Ираном от 2015 года, Белый дом заявил, что в августе и ноябре США в два этапа восстановят санкции против Ирана.
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