Moody's снизило рейтинги сразу 20 финкомпаний Турции

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service во вторник снизило рейтинги 18 банков и двух финансовых компаний Турции.

Как говорится в сообщении агентства, для 19 из 20 эмитентов тем самым завершается пересмотр с возможностью снижения, на который рейтинги были помещены 7 июня.

Снижение рейтингов отражает существенное повышение рисков неблагоприятного сценария - дальнейшего ослабления доверия инвесторов и потенциального ограничения доступа к фондированию. Кроме того, Moody's отмечает, что условия работы финансовых учреждений Турции ухудшились больше, чем ожидалось ранее, и в дальнейшем агентство прогнозирует сохранение негативного тренда.

На прошлой неделе Moody's и S&P Global Ratings понизили суверенные рейтинги Турции на фоне резкого ослабления нацвалюты, которое может подорвать экономику страны.

Турецкие банки в значительной степени зависят от валютных источников фондирования, отмечает Moody's.