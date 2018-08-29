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Информация об агентстве
Moody's снизило рейтинги сразу 20 финкомпаний Турции
09:13 29.08.2018 |
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service во вторник снизило рейтинги 18 банков и двух финансовых компаний Турции.
Как говорится в сообщении агентства, для 19 из 20 эмитентов тем самым завершается пересмотр с возможностью снижения, на который рейтинги были помещены 7 июня.
Снижение рейтингов отражает существенное повышение рисков неблагоприятного сценария - дальнейшего ослабления доверия инвесторов и потенциального ограничения доступа к фондированию. Кроме того, Moody's отмечает, что условия работы финансовых учреждений Турции ухудшились больше, чем ожидалось ранее, и в дальнейшем агентство прогнозирует сохранение негативного тренда.
На прошлой неделе Moody's и S&P Global Ratings понизили суверенные рейтинги Турции на фоне резкого ослабления нацвалюты, которое может подорвать экономику страны.
Турецкие банки в значительной степени зависят от валютных источников фондирования, отмечает Moody's.
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