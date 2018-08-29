Турция не собирается налаживать паромное сообщение с Крымом

Недавно крымские "власти" заговорили об идее создания паромного сообщения между полуостровом и Турцией. Однако с турецкой стороны такое воодушевление пока не наблюдается.

По словам премьер-министра аннексированного Крыма Сергея Аксенова, у турецких властей реальных намерений по открытию паромного сообщения с Крымом нет.

«Пока никаких конкретных результатов нет. Мы со своей стороны, конечно, хотели бы, но со стороны турецких властей реальных намерений пока нет», - сказал Аксенов.

Ранее появилась информация, что руководство «Крымских морских портов» ведет переговоры с турецкими партнерами о запуске паромного сообщения между полуостровом и Турцией. Гендиректор предприятия Алексей Волков сообщил, что уже состоялась встреча с экспедиторами и судовладельцами при участии контрольных органов. Согласована номенклатура грузов, которые будут перевозиться паромами.



