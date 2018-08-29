Почему буксуют реформы в Саудовской Аравии?

Два года назад наследный принц Мухаммед ибн Салман (MBS), фактический правитель Саудовской Аравии, начал, как он надеялся, фундаментальную трансформацию экономики страны. Изменения, безусловно, были нужны: экономика слишком сильно зависела от нефтяных доходов, которые к тому же неэффективно распределялись.

Саудовской Аравии необходим был динамичный, конкурентоспособный частный сектор, а также развитие ненефтяных отраслей, для того чтобы лучше подготовиться к тому времени, когда страна больше не будет зависеть от лежащего под песками богатства.

Принц также признал необходимость социальных реформ. Консервативное духовенство имело слишком много влияния в общественной жизни, в то время как женщины были лишены базовых прав. Он пообещал усмерить наиболее мракобесных проповедников и позволить женщинам водить автомобили, пишет Bloomberg.

Однако MBS, как часто называют наследного принца, начал немного не с того. Он решил устроить первичное размещение акций Saudi Arabian Oil, крупнейшей в мире нефтяной компании. Это был чрезвычайно амбициозный проект: компания была оценена в $2 трлн, а IPO должно было состоятся до конца 2018 г. Теперь публичные торги отложены на неопределенный срок, что дает наследному принцу возможность изменить свою стратегию реформ и начать действовать более эффективно и прагматично.

По мнению аналитиков, ему необходимо двигаться максимально быстро: решение заморозить IPO Aramco даст инвесторам паузу, но также может ускорить бегство капитала.

Наследному принцу придется проводить свои реформы, многие из которых получили неоднозначную оценку, под пристальным вниманием саудитов и иностранных инвесторов. Саудовские женщины теперь могут водить автомобили, но многие активисты за права женщин были арестованы. Кроме того, сокращены субсидии и введены новые налоги.

Фонд национального благосостояния совершил ряд чрезвычайно успешных инвестиций за рубежом, но Эр-Рияд все еще неравнодушен к гигантским инфраструктурным проектам. Сам MBS, похоже, в последнее время больше отвлекается на далекие от реформ вопросы, включая бессмысленную вражду с Канадой (Дипломатическая напряженность между Саудовской Аравией и Канадой растет из-за того, что власти Канады раскритиковали задержания саудовских правозащитников на родине и призвали их немедленно освободить).

Чтобы успокоить иностранных инвесторов, а также своих соотечественников, принц должен вернутся к сформулированным в 2016 г. целям: уменьшить роль государства в экономике, содействовать развитию частного сектора, а также ввести хоть какую-то прозрачность в непрозрачную систему распределения нефтяных доходов среди элиты.

IPO Aramco планировалось для финансирования всех этих целей. Более реалистичный путь предполагает небольшие проекты, такие как приватизация аэропорта, опреснительного завода или мукомольного завода. Любой из 14 ненефтяных приватизационных проектов, объявленных Эр-Риядом в апреле прошлого года, может продемонстрировать готовность правительства прозрачно передать активы тому, кто больше заплатит, - немалое достижение для экономики, где доминирует государство.

Было бы хорошо, если бы MBS приостановил второй амбициозный проект: фантастический город NEOM на северо-западе Саудовской Аравии (известный как "город будущего") стоимостью $500 млрд. Деньги суверенного фонда лучше потратить на стимулирование частных инициатив, особенно в отраслях, которые позволили бы диверсифицировать экономику и сделать ее менее зависимой от нефти.

Соблазн связать свой престиж с крупномасштабным, эффектным проектом - будь то гигантское IPO или новый город в пустыне - понятен, особенно для 32-летнего политика. Но авторитет наследного принца стал бы крепче, а страна более успешной, если бы его внимание сосредоточилось на менее грандиозных реформах.