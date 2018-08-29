Финансовые новости
- |
- 29.08.18
- |
- 09:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала Moody's
22:05 28.08.2018 |
Международное рейтинговое агентство Moody's выплатит $16,5 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США за урегулирование разбирательства о кредитных рейтингах.
SEC пришла к выводу, что агентство нарушило правило внутреннего контроля при оценке ипотечных ценных бумаг на миллиарды долларов.
Это первый прецедент вменения санкций за нарушения в обозначениях кредитных рейтингов.
Агентство согласилось выплатить $15 млн за урегулирование обвинений в недостаточном внутреннем контроле при присвоении рейтинга бумагам, обеспеченным ипотекой (RMBS), в 2010-2013 годах. Ему пришлось внести исправления в более чем 650 рейтингов RMBS номинальной стоимостью около $50 млрд.
Еще $1,25 млн будут выплачены за обозначения 26 рейтингов ценных бумаг, обеспеченных залогом кредитных активов. Номинальная стоимость этих рейтингов составляет $2 млрд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара откатили – Нацбанк не дал разгуляться спекулянтам
|Порошенко хочет создать новый орган по координации судов Украины против РФ
|Украина разрывает большой договор о дружбе с РФ
|В непонятной ситуации бомби Сирию. Зачем России ударная эскадра в Средиземноморье
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иран снижает экспорт нефти быстрее, чем ожидалось - WSJ
|Moody's снизило рейтинги сразу 20 финкомпаний Турции
|Турция не собирается налаживать паромное сообщение с Крымом
|Почему буксуют реформы в Саудовской Аравии?
|Китай отказывается от идеи «одна семья - один ребенок»
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала Moody's
Это интересно
|Как улучшить работу вашего мозга? Восемь простых советов
|Все смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получат экранный сканер отпечатков пальцев
|Bugatti представил «экстремальную» альтернативу Chiron
|Audi PB18 e-tron: электрический спорткар с запасом хода более 500 км
|BMW выпустит «девятую серию» для конкуренции с «Майбахом»
|500 крупнейших компаний потратили на исследования и разработки более 500 млрд долларов за год
|Xiaomi представила умную стиральную машину за $205