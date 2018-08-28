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Трамп объявил о «невероятной» торговой сделке с Мексикой. А что Канада?
08:25 28.08.2018 |
Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Мексикой по торговому соглашению, которое заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
В телевизионном обращении, записанном в Белом доме, Трамп сказал, что стороны договорились о "невероятной" сделке, которая будет значительно более справедливой, чем договор НАФТА.
Для объявления о достижении договоренностей в овальном кабинете была проведена телефонная конференция с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.
"Это большой день для торговли. Это большой день для нашей страны", - заявил Трамп.
Пенья Ньето, в свою очередь, заявил, что надеется на то, что к новому торговому соглашению США и Мексики присоединится Канада.
Избранный на пост президента Мексики, но еще не вступивший в должность Лопес Обрадор подчеркнул, что мексиканская сторона не будет полностью удовлетворена договоренностью, пока к соглашению не присоединится Канада.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) действовало между Канадой, США и Мексикой с 1994 года.
Трамп, вступив в должность президента США, пообещал пересмотреть его, поскольку, по его мнению, в нынешнем виде соглашение невыгодно США.
В понедельник Трамп заявил, что хочет избавиться от названия НАФТА, которое "вызывает плохие ассоциации" из-за того, что США "страдали от него много лет".
Как пояснил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, конгресс будет уведомлен о завершенной сделке в пятницу, а соглашение с Мексикой может быть подписано до конца ноября текущего года.
А что Канада?
Трамп заявил, что вскоре намерен позвонить премьер-министру Канады Джастину Трюдо, и выразил надежду на то, что переговоры с Оттавой начнутся "практически немедленно".
В то же время президент США пригрозил Канаде новыми пошлинами на автомобили.
"Я думаю, с Канадой, самая простая вещь, которую мы можем сделать, это ввести пошлины на их автомобили", - сказал Трамп.
При этом он отметил, что США "дадут шанс" Канаде подписать отдельное торговое соглашение.
Переговоры о пересмотре условий НАФТА были инициированы Вашингтоном в 2017 году. В последние недели США и Мексика сосредоточились на урегулировании своих разногласий, а Канада участия в переговорах не принимала.
Канада продолжит переговоры, но подпишет только такое соглашение, которое будет выгодно стране, заявил в понедельник представитель министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.
16 августа Лайтхайзер на встрече с Трампом заявил, что "прорыва" в переговорах по новому соглашению, которое должно прийти на смену НАФТА, можно ждать в ближайшие дни. Трамп в ответ сказал, что "не спешит" с перезаключением договора и что новый договор либо будет справедливым, либо его не будет вовсе.
В апреле Трамп заявил, что США пока не будут выходить из договора. "Я верю, что конечный результат [переговоров по изменению НАФТА] сделает все три страны сильнее и лучше", - говорил тогда он.
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