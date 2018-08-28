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Франция и Германия работают над финансовыми решениями для обхода санкций США
15:14 27.08.2018 |
Представители Франции и Германии в понедельник заявили о работе над финансовыми решениями и платежными каналами, которые позволят обойти санкции США в отношении таких стран, как Иран.
По данным агентства Bloomberg, в обсуждениях также участвует Великобритания. Ведущие государства рассматривают возможность привлечения своих центробанков к созданию подобных альтернативных систем.
Как сообщил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, Париж и Берлин обсуждают создание независимых двусторонних или общеевропейских каналов финансирования.
"Вместе с Германией мы полны решимости разработать независимый европейский или франко-германский инструмент финансирования, который позволит нам не стать косвенными жертвами экстерриториальных санкций США", - сказал французский министр в понедельник, в ходе встречи с членами Ассоциации экономических и финансовых журналистов (AJEF).
"Мне бы хотелось видеть Европу сверенным континентом, а не вассалом, и для этого необходимы полностью независимые инструменты финансирования, которых на сегодняшний день не существует", - заявил Б.Ле Мэр.
По его словам, будет крайне сложно использовать существующие каналы, включая Европейский инвестиционный банк (EIB), поскольку США могут косвенным образом влиять на их операции.
Между тем глава МИД Германии Хайко Маас в понедельник говорил о том, что ЕС работает над предложениями модернизации платежных каналов и систем, таких, как система SWIFT, чтобы сделать платежи более независимыми.
"Активно проводимая санкционная политика Вашингтона вынуждает нас формулировать европейские ответы. Когда США внезапно и не согласованно, многократно и не специализированно применяет санкции в отношении России, Китая, Турции и в будущем, возможно, и в отношении наших других важнейших торговых партнеров, то это касается Европы и Германии тоже", - заявил министр в понедельник, выступая на посольской конференции в здании МИД ФРГ.
Отношения США и Европы стали более напряженными из-за торговой политики президента США Дональда Трампа и его решения отказаться от соглашения 2015 года по иранскому атому, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и возобновить санкции в отношении Тегерана.
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