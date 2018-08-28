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Китай ужесточает правила для фьючерсных фирм с иностранными инвестициями
15:01 27.08.2018 |
Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) представила новые правила для фьючерсных компаний с иностранными инвестициями, сообщает The Paper.
Согласно новым правилам доля акций, принадлежащих иностранным акционерам фьючерсных компаний (включая прямое владение и косвенный контроль), должна соответствовать договоренностям страны об открытии фьючерсной отрасли.
Между тем, директора и старший управленческий персонал компаний с иностранными инвестициями должны иметь квалификацию, предусмотренную CSRC. Руководители фьючерсных компаний с иностранными инвестициями также должны выполнять свои обязанности на местах в Китае.
Иностранные учреждения, которые планируют создать фьючерсные компании в Китае, должны обращаться в комиссию с документами, включая аудированную финансовую отчетность за предыдущие три года, заключения китайских юридических фирм и т. д.
Кроме того, фьючерсные фирмы с иностранными инвестициями обязаны размещать в Китае свои основные серверы для транзакций, расчетов и контроля рисков, а также для хранения информации о клиентах.
В ноябре Китай сделал важный шаг на пути к долгожданному открытию своей финансовой системы. Пекин заявил, что повысит лимит на иностранную собственность в совместных предприятиях, которые работают с фьючерсами, ценными бумагами и фондами, с 49% до 51%.
Но повышение лимитов собственности не означает, что не будет никакого контроля, предупредждал глава Народного банка Китая И Ган. По его словам, к местным и иностранным фирмам будут относиться одинаково.
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