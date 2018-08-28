Абэ хочет остаться на посту премьера и изменить конституцию Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в воскресенье объявил, что намерен участвовать в выборах главы своей партии. В случае победы Абэ может стать лидером по продолжительности пребывания на посту премьера и осуществить свою мечту о реформе конституции, пишет Asia Times.

"Я преисполнен решимости руководить Японией еще три года в качестве лидера ЛДП и премьер-министра, и с этой решимостью я буду баллотироваться на выборах [главы Либерально-демократической партии] в следующем месяце", - сказал Абэ на пресс-конференции.

Ожидается, что у Абэ не возникнет никаких трудностей с переизбранием на пост главы консервативной Либерально-демократической партии при поддержке большинства законодателей и наличии только одного соперника, бывшего министра обороны Сигэру Исибы, сообщает AFP.

Абэ сказал, что сосредоточится на решении демографических проблем, касающихся быстро стареющего населения страны, а также на "бурно меняющейся международной ситуации".

Что будет делать Абэ, если он победит на выборах главы ЛДП и продлит срок своего пребывания на посту премьер-министра, далеко не ясно, отмечает Reuters.

"Какова экономическая повестка дня? Ответ - стабильность: не раскачивать лодку", - говорит Йеспер Колл, глава фонда акций WisdomTree Japan.

Между тем, Абэ хочет пересмотреть 9 статью послевоенной конституции, чтобы прояснить неоднозначный статус японских военных. В статье провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и от создания вооруженных сил. Однако статья была истолкована как разрешающая использование военных для самообороны.

Неясно, предпримет ли Абэ попытку реформировать конституцию, поскольку это предложение является спорным и сопряжено с политическими рисками. Поправки должны быть одобрены двумя третями обеих палат парламента и большинством на референдуме.