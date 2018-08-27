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Болтон предупредил РФ о готовности США ударить по Сирии
08:11 27.08.2018 |
США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и "мощной военной операции", если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения под свой контроль северо-западной провинции Идлиб - одного из последних удерживаемых повстанцами районов страны. Подобный сценарий в ходе встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Женеве озвучил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом в субботу, 25 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника, осведомленные о содержании переговоров.
Символические удары и "более конкретное" предупреждение Вашингтона
По их данным, Вашингтон готов дать более решительный военный ответ на действия Асада, чем в апреле 2017 и 2018 годов.
Более года назад ВМС США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с эсминцев USS Ross и USS Porter в Средиземном море по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии в ответ на атаку Дамаска с применением химоружия.
Четыре месяца назад США, Франция и Великобритания нанесли серию авиаударов по ограниченному числу целей в Сирии с использованием ракет морского и воздушного базирования.
В то время как оба эти инцидента носили в большей степени символический характер, последнее предупреждение Вашингтона "куда более конкретно", отмечает Bloomberg.
Наступление в Идлибе
Агентство напоминает, что Соединенные Штаты на данном этапе в значительной степени отказались от попыток отстранения Башара Асада от власти и сосредоточились на сдерживании влияния Ирана в Сирии. Позицию Вашингтона Болтон озвучил на фоне подготовки наступления Дамаска в провинции Идлиб, формально обозначавшейся как зона деэскалации по итогам согласований России, Ирана и Турции.
Ранее в преддверии военной операции в Идлибе США, Франция и Великобритания уже отмечали, что "глубоко обеспокоены" перспективами ее проведения. "Мы полны решимости действовать, если режим Асада" применит химоружие, отмечалось в их совместном заявлении.
Переговоры Болтона и Патрушева: без результата?
В ходе встречи с Патрушевым Болтон затрагивал тему Ирана. По данным агентства Bloomberg, США, в частности, вновь отвергли предложение Москвы о приостановке санкций в отношении нефтяного сектора этой страны в обмен на ограничение иранского военного присутствия в Сирии. По словам Болтона, Вашингтон настаивает на полном уходе Тегерана с сирийской территории.
Обсуждался также возможный вывод американского контингента с военной базы на границе Сирии и Ирака. Военнослужащие ВС США, в частности, расквартированы в Синджаре, где они, по данным иракских СМИ, поддерживают контроль за границей.
Кроме того, как пояснил журналистам по итогам переговоров представитель аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, рассматривалось выполнение российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также Договора по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений.
Однако, несмотря на широкий круг затрагивавшихся тем, договориться сторонам по сути дела не удалось. По словам Патрушева, совместного заявления подписано не было.
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