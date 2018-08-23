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Британия выделит 3 млрд фунтов на случай возможного провала сделки по Brexit
14:20 23.08.2018 |
Великобритания выделит 3 миллиарда фунтов на подготовку к сценарию возможного недостижения сделки по Brexit с Евросоюзом, заявил министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.
Представляя журналистам план действий властей на случай недостижения сделки по Brexit, министр отметил, что из бюджета будут выделены 3 миллиарда фунтов в дополнение к уже согласованным 700 миллионам фунтов.
Также правительство намерено увеличить штат сотрудников государственных и социальных учреждений для подготовки к возможному провалу переговоров с ЕС.
"Дополнительно будет привлечено около 9 тысячи сотрудников", - сказал он.
Рааб еще раз подчеркнул, что британское правительство сохраняет уверенность в том, что достижение соглашения наиболее вероятно.
Великобритания выходит из ЕС 29 марта 2019 года.
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