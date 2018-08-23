Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос о помиловании Манафорта

В США не исключают, что президент Дональд Трамп может объявить о помиловании бывшего руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта, которого присяжные в суде признали виновным в преступлениях финансового характера.

Как сообщил корреспондент телеканала Fox News, Д.Трамп в интервью с ним сказал, что "может рассмотреть" этот вопрос.

В эфире телеканала корреспондент Эйнсли Эрхард заявила, что по ее мнению, Д.Трампу "жаль Манафорта, они были друзьями".

В то же время пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила на брифинге, что ей "не известно о каких-либо обсуждениях в Белом доме на этот счет".

Во вторник жюри присяжных на судебном процессе над П.Манафортом признало его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

В соответствии с вердиктом ему грозит длительное тюремное заключение.

Финансовые нарушения и махинации П.Манафорта вскрылись в ходе расследования "российского следа" в предвыборной кампании Д.Трампа, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером.

Д.Трамп заявил журналистам после оглашения вердикта, что считает П.Манафорта хорошим человеком и ему жаль его.

В то же время он подчеркнул, что дело П.Манафорта никак не связано со "сговором" его предвыборного штаба с Россией.

"Расследование было начато в попытках обнаружить сговор с Россией, но дело не имеет к этому никакого отношения. Это - охота на ведьм и позор. Охота на ведьм продолжается", - сказал президент.