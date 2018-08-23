Финансовые новости
- |
- 23.08.18
- |
- 08:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США и Китай ввели обоюдные таможенные пошлины
08:53 23.08.2018 |
США в четверг, 23 августа, ввели новые пошлины в отношении товаров из Китая. Общая стоимость товаров, на которые распространяются надбавки, составляет 16 миллиардов долларов. Ранее, в начале июля, Вашингтон уже ввел первую часть "пакета" пошлин общей стоимостью в 50 миллиардов долларов. В Китае незамедлительно заявили о вступлении в силу ответных пошлин. Новые американские пошлины затрагивают 279 видов товаров из Китая, среди них полупроводники, химикалии, товары из пластика, мотороллеры и электросамокаты.
Китайские власти выступили с осуждением шага США, заявивив, что у правительства в Пекине не остается иного выбора, как ввести ответные меры. Министерство торговли Китая заявило, что действия США нарушают правила Всемирной организации торгови (ВТО). Китайские власти обещали подать жалобу в ВТО на действия Вашингтона.
Министр торговли США: У нас больше "патронов", чем у Китая
Министр торговли США Уилбур Росс в среду заявил, что Китай в долгосрочной перспективе не сможет вводить ответные пошлины в том же темпе. "Конечно, они как-то отомстят", - заявил Росс в интервью американским СМИ, добавив, что у США в запасе "значительно больше патронов", что Китаю, якобы, известно. "Наша экономика значительно сильнее их, и они это тоже знают", - добавил Росс.
Торговый конфликт США и Китая длится не первый месяц. Белый дом обвиняет Китай в краже интеллектуальной собственности. Дональд Трам высказывал обеспокоенность тем, что, по его мнению, в торговле с Китаев дефицит США слишком высок. Параллельно с введением новых пошлин в Вашингтоне впервые с июня проводятся формальные двусторонние переговоры о торговых отношениях двух стран. Представители Китая высказываются оптимистично, Трамп предостерег от любых ожиданий. В четверг по местному времени переговоры должны возобновиться.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Автономия для Захарченко: Зачем Кравчук предлагает «крымский сценарий» для Донбасса
|Кто толкает Тимошенко в объятия партнеров Новинского
|Рост промпроизводства в Украине в июле ускорился до 2,9% – Госстат
|Теневая экономика в Украине сократилась на 4 п.п. - МЭРТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США и Китай ввели обоюдные таможенные пошлины
|Аналитики JPMorgan назвали 2018 год «потерянным» для евро
|Saudi Aramco опровергает отмену IPO
|ФРС дает сигнал к скорому повышению ставки, обеспокоена торговыми спорами - протокол
|Credit Suisse заморозил связанные с Россией счета на $5 млрд в связи с санкциями США
|У Трампа реальные проблемы? Чем чреваты признания Манафорта и Коэна
|Зачем Лукашенко «перетряхнул» правительство Беларуси и кто возглавит украинское направление в Минске
Это интересно
|На Google подали в суд за отслеживание местоположения пользователей смартфонов независимо от настроек конфиденциальности
|Как развить способность к адаптации с помощью упражнений
|Huawei выпустит телевизоры разрешением 8К с модемами 5G
|В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу
|В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег
|Полиция накрыла в Киеве группу «экстрасенсов», выманивавших у клиентов $40-60 тыс. за «магические ритуалы»
|В пользе искусственного интеллекта для бизнеса уверены 94% руководителей - опрос