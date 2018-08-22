У Трампа реальные проблемы? Чем чреваты признания Манафорта и Коэна

Президент США Дональд Трамп получил сразу два весомых удара в один день. Во вторник, 21 августа, Майкл Коэн, бывший на протяжении 10 лет личным адвокатом Трампа, пошел на сделку со следствием и дал признательные показания против себя и против своего бывшего подзащитного. Одновременно с этим суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа, Пола Манафорта. Чем это грозит Трампу - в анализе DW.

Коэн: сумка Birkin и выплаты порнозвезде

Майкл Коэн признал вину сразу по восьми пунктам обвинения, включая несколько эпизодов уклонения от налогов и махинациях в банковской сфере. Коэн не чурался даже таких сделок, как перепродажа дорогой сумочки Hermes Birkin: свой доход в 30 тысяч долларов он не стал декларировать перед государством.

Но куда важнее с точки зрения Дональда Трампа признание Коэна о перечислении им 150 тысяч долларов на счет бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал и 130 тысяч долларов для Стефани Клиффорд ("Сторми Дэниэлс"). Коэн признал, что по указанию "кандидата" он организовал во время предвыборной кампании выплату денег двум женщинам в обмен на молчание о сексуальных связях с Трампом, чтобы не повредить успеху последнего на выборах президента.

Манафорт признан виновным. Но Трамп ни при чем

Одновременно с развитием в деле Майкла Коэна стало известно, что Пол Манафорт был признан виновным судом присяжных в штате Вирджиния по 8 из 18 пунктов обвинения: в основном речь идет о налоговых и банковских махинациях, совершенных несколько лет назад, - еще до работы Манафорта на Трампа. Поскольку в эпизодах, по которым Манафорта осудили, Трамп не фигурирует, то президент прокомментировал решение суда в таком духе: "Это не имеет ничего общего с тем, с чего они начали - вмешательством русских в нашу кампанию, их не было".

"Они" - это команда спецпрокурора Роберта (Боба) Мюллера. И Коэн, и Манафорт - фигуранты расследования под руководством Мюллера, в ходе которого изучаются возможные связи между предвыборной командой Трампа и российскими властями, а также вмешательство России в выборы в США. За полтора года Мюллер выдвинул обвинения против 32 человек, пятеро признали свою вину. Манафорт был первым, отданным под суд.

Что это может значить для Трампа

Нынешний адвокат президента, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что судебные процессы над Коэном и Манафортом для Трампа не имеют значения: "Обвинений в адрес президента в совершении правонарушений нет". Формально Джулиани прав, но только формально. То, что личный адвокат косвенно обвинил Трампа в том, что тот замешан в совершении правонарушений, не только само по себе является громким скандалом, но и, по логике, должно привести к выдвижению обвинений в адрес самого Дональда Трампа.

Но может ли Трамп сегодня сам стать обвиняемым по делу о нарушениях финансирования избирательной кампании или нелегальному влиянию на выборы? На этот счет есть большие сомнения в США. Конституция этого не запрещает, но министерство юстиции Штатов много лет придерживается позиции, согласно которой действующий президент страны не должен оказываться на скамье подсудимых.

Разумеется, у органов правосудия остается возможность предъявить обвинения после того, как республиканец Трамп покинет свой президентский пост, но ждать этого необходимо долго или очень долго - в зависимости от того, удастся ли ему переизбраться на свой пост в 2020 году.

Еще один вариант - импичмент президенту. Начать процедуру нижняя палата Конгресса США сможет в случае, если следствие представит конгрессменам имеющиеся по этому делу доказательства вины Трампа. Чтобы объявить импичмент, сторонники этой меры должны иметь большинство голосов. Пока им обладают представители Республиканской партии.

Даже если после ноябрьских выборов в Конгресс у демократов в Палате представителей появится большинство и они объявят импичмент президенту, это будет только промежуточным этапом на пути к отстранению президента от должности. Сделать это может только верхняя палата Конгресса, Сенат. Для этого потребуется две трети голосов, которые едва ли удастся набрать оппонентам Трампа в ноябре.

Выборы в Конгресс - "референдум" об импичменте Трампу

Тем не менее ноябрьские выборы в любом случае получили вполне конкретное значение: победа демократов почти автоматически будет означать начало процедуры импичмента. Или, как в интервью The Guardian это сформулировал бывший советник Трампа Стивен Бэннон, "это будет голосование за или против импичмента президенту. Демократы долго боролись за это, и вот они это получили".

Президент Трамп сдаваться не намерен: пока его поддерживают республиканцы, отставка ему, по сути, не грозит. Он даже демонстрирует определенное чувство юмора в сложной для себя ситуации: "Если кто-то ищет адвоката, я бы настойчиво рекомендовал не пользоваться услугами Майкла Коэна", - написал утром 22 августа президент США в Twitter.