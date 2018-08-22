В Белом доме заявили, что Россия «застряла» в Сирии

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вечером во вторник, 22 августа, в интервью Reuters заявил, что в настоящий момент Россия "застряла" в Сирии. "Я не думаю, что они (Россия. - Ред.) хотят этого. Думаю, что их серьезная дипломатическая активность в Европе показывает, что они хотели бы увидеть там кого-то еще, к примеру, для покрытия расходов по восстановлению Сирии - то, в чем они сами могут и преуспеть, а могут и не преуспеть", - полагает Болтон.

При этом Болтон указал, что это дает возможность Вашингтону усилить давление на Тегеран, чтобы иранские военные покинули Сирию. "Наши интересы в Сирии - это покончить с ИГ и бороться с террористической угрозой, исходящей от ИГ. Нас также беспокоит присутствие иранских ополченцев и регулярных войск в Сирии", - пояснил Болтон. Он также упомянул, что на недавней встрече президентов США и России в Хельсинки Владимир Путин заявил, что Москва не может заставить Иран уйти из Сирии.

В четверг, 23 августа, в Женеве должна состояться встреча Болтона с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. "Мы собираемся обсудить, о чем мы и другие можем договориться по вопросу разрешения конфликта в Сирии. Но одним из предварительных условий является вывод всех иранских сил обратно в Иран", - резюмировал Болтон.