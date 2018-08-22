Власти Венесуэлы зафиксировали цены на продовольствие‍

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами во вторник заявил, что с представителями 33 отраслей агропромышленного комплекса страны удалось заключить соглашения о фиксации цен на свою продукцию. Об этом пишет издание Universal.

Отмечается, что вице-президент страны провел ряд переговоров с представителями агропромышленности для "повышения производительности в Венесуэле".

Уже в среду, 22 августа, фиксированные цены будут опубликованы министерством продовольствия.

До этого вице-президент говорил о том, что с целью нормализации экономики Венесуэлы после денежной реформы потребуется 90 дней.

Напомним, что в понедельник правительство Венесуэлы объявило о деноминации национальной валюты и введении в оборот суверенного боливара: он заменит старый, обесцененный в результате гиперинфляции. С купюр исчезнут сразу пять нулей.

Президент Николас Мадуро говорил, что начиная с 20 августа текущего года в Венесуэле будут ходить две валюты - боливар и "петро". Старые деньги пока остаются в обороте: до момента их исчезновения.