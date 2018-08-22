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Бывший адвокат Трампа дал показания и заявил об указании совершить преступление
09:13 22.08.2018 |
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению тогдашнего кандидата на пост главы Белого дома. Как сообщает CNN, во вторник, 21 августа, юрист признал в суде, что во время избирательного цикла 2016 года предпринял действия, необходимые для сокрытия от общественности информации, которая была бы вредна для кандидата и кампании в суде. При этом, заявил Коэн, он действовал "в координации и по указанию кандидата на федеральный пост".
Как указывает CNN, речь идет о женщинах, которым Коэн мог платить деньги за молчание об их связях с кандидатом на пост президента США - порнозвезде Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Stormy Daniels, и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.
Адвокат Коэна Лэнни Дэвис опубликовал твит, в котором рассказал о показаниях своего подзащитного. "Сегодня он встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с основной целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, то почему они не были преступлением для Дональда Трампа?", - заявил Дэвис.
Коэн борется за сокращение возможного срока
Майкл Коэн обсуждает со следствием возможность досудебной сделки. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомых с ситуацией неназванных собеседников. По их информации, экс-адвокат готов признать себя виновным в банковском мошенничестве и финансовых махинациях, а также в нарушении правил финансирования избирательной кампании.
Условия сделки не требуют от Коэна сотрудничества со следствием, пишет газета The New York Times. Однако, по информации издания, экс-адвокат Трампа может передать информацию спецпрокурору США Роберту Мюллеру, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Предполагается, что если вклад Коэна в расследованию Мюллера будет значительным, это может привести к облегчению приговора для бывшего адвоката Трампа.
Сделка предусматривает для Коэна существенный денежный штраф и сокращение тюремного заключения, отмечает телеканал CNN. По данным телеканала, обвинение требует для бывшего адвоката 50 месяцев тюрьмы, сам же Коэн настаивает на трехлетнем заключении.
В апреле против Майкла Коэна было возбуждено расследование по подозрению в мошенничестве. Сам Трамп назвал обыски в офисе Коэна "охотой на ведьм" и "позорной акцией".
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