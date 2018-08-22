Пол Манафорт признан виновным в налоговых и банковских преступлениях

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт во вторник, 21 августа, признан судом в Александрии виновным в налоговых и банковских преступлениях. Коллегия присяжных заседателей пришла к единому мнению по 8 пунктам обвинения из 18.

В частности, вина Манафорта доказана в пяти эпизодах уклонения от уплаты налогов, двух связанных с банковскими операциями эпизодах и одном случае сокрытия информации о зарубежном счете. Вынесение приговора назначено на 12 декабря, отмечает агентство Reuters. Манафорту грозит тюремное заключение сроком до 80 лет.

В свою очередь, президент США назвал экс-главу своего предвыборного штаба "хорошим человеком". По словам Дональда Трампа, он "очень опечален" случившимся с Манафортом.

Признания делового партнера Манафорта

Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов без регистрации в США в качестве иностранного агента, а также в уклонении от уплаты налогов.

В феврале нынешнего года Манафорта обвинили также в отмывании через офшорные счета до 30 миллионов долларов с помощью его делового партнера Рика Гейтса. В августе Гейтс сознался, что они не сообщили властям США о собственных счетах в 15 зарубежных банках, зная о незаконности своих действий. Сотрудничающий со следствием бизнесмен также рассказал, что Манафорт поручал ему сообщать о зарубежных доходах как о займах, чтобы уменьшить подлежащую налогообложению сумму.