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Проекты «Нового шелкового пути» способствуют развитию «частной армии» Китая
15:39 21.08.2018 |
В Китае разрастается так называемая "частная армия" - независимые охранные предприятия, услугами которых пользуются компании, участвующие в инициативе "Один пояс - один путь". Об этом пишет Asia Times.
В 2013 году было зарегистрировано 4 тыс. таких фирм, в которых работало более 4,3 млн человек. К 2017 г. эта цифра подскочила до 5 тыс., а число сотрудников - до около 5 млн. Многие из этих людей раньше служили в Народно-освободительной армии КНР, а затем были наняты охранными компаниями, тесно связанными с проектами "Нового шелкового пути".
Многомиллиардная инициатива Пекина "Один пояс - один путь", предусматривающая строительство автомобильных и железных дорог и портов, свяжет Китай с 68 странами и 4,4 млрд человек в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Европе.
"Вслед за развитием инфраструктурных и инвестиционных проектов [в странах] инициативы "Один пояс - один путь" частные охранные компании из Китая также наращивают присутствие за рубежом, чтобы защитить китайские активы и растущее число китайских граждан, живущих и работающих в странах этой инициативы, иногда в нестабильных регионах", - говорится в докладе, который представили берлинский Институт изучения Китая (MERICS) и лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS).
"Из 5 тыс. зарегистрированных в Китае частных охранных компаний 20 предоставляют услуги за рубежом, задействуя 3200 сотрудников, обеспечивающих охрану, в таких странах, как Ирак, Судан и Пакистан", - написали авторы доклада.
"Поскольку Китай не имеет сильного военного присутствия в зарубежных странах и большинство иностранных правительств запрещают сотрудникам охранных предприятий носить оружие, для китайских охранных компаний важно выстроить каналы связи с местной полицией и армейскими базами", - говорит Ли Цзян, глава зарубежного департамента компании China Security and Protection.
Одним из источников опасений является проект Китайско-пакистанского экономического коридора (China-Pakistan Economic Corridor, CPEC). По этому маршруту будут проходить поставки нефти и газа из пакистанского Гвадара в город Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
Примерно 30 тыс. китайских рабочих заняты на различных проектах в Пакистане.
"CPEC проходит через заведомо нестабильные и небезопасные районы Пакистана, - говорится в докладе MERICS и IISS. - Поэтому вопросы безопасности имеют большое значение".
"[В то время как] иностранным частным охранным предприятиям запрещено работать в Пакистане, такие компании, как China Overseas Security Group, Frontier Services Group и HuaXin ZhongAn, очевидно, нашли лазейки и продолжают предлагать консультационные и практические услуги безопасности", - отмечается в докладе.
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