Трамп не ждет особых результатов от ближайших торговых переговоров с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ждет особых результатов от ближайшего раунда торговых переговоров с КНР на этой неделе в Вашингтоне.

Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что не ожидает большого прогресса от переговоров.

Он также сказал, что на данный момент не установлено никаких временных рамок для разрешения торговых противоречий с Китаем.

Вместе с тем, акции на Уолл-Стрит росли в понедельник на ожидании успешных переговоров.

Трамп ранее ввел повышенные ввозные пошлины на сталь и алюминий, а также на другие товары из КНР по статьям на 50 миллиардов долларов импорта ежегодно. КНР ответила собственными торговыми санкциями. В ответ США заявили, что готовят оценки по введению пошлин на китайские товары ежегодным объемом ввоза в США в 200 миллиардов долларов.