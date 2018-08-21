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Трамп не ждет особых результатов от ближайших торговых переговоров с Китаем
08:37 21.08.2018 |
Президент США Дональд Трамп заявил, что не ждет особых результатов от ближайшего раунда торговых переговоров с КНР на этой неделе в Вашингтоне.
Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что не ожидает большого прогресса от переговоров.
Он также сказал, что на данный момент не установлено никаких временных рамок для разрешения торговых противоречий с Китаем.
Вместе с тем, акции на Уолл-Стрит росли в понедельник на ожидании успешных переговоров.
Трамп ранее ввел повышенные ввозные пошлины на сталь и алюминий, а также на другие товары из КНР по статьям на 50 миллиардов долларов импорта ежегодно. КНР ответила собственными торговыми санкциями. В ответ США заявили, что готовят оценки по введению пошлин на китайские товары ежегодным объемом ввоза в США в 200 миллиардов долларов.
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