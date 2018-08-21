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Компания Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в американские выборы в Конгресс
08:29 21.08.2018 |
Компания Microsoft заявила во вторник, что зафиксировала попытки России оказать влияние на предстоящие в ноябре выборы в Конгресс США, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
В сообщении говорится, что Microsoft определила, что "группа хакеров, связанная с российским правительством, создала ложные домены, которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций - института Хадсона и Международного республиканского института".
По данным компании, "еще три ложных домена были созданы таким образом, чтобы создавалось впечатление об их принадлежности американскому Сенату".
В то же время, как отмечает АП, "Microsoft не дала более подробных описаний ложных доменов".
Президент компании Брэд Смит заявил журналистам, что "эта активность фокусируется, главным образом, на подрыве демократии", хотя пока никто не пытался войти на ложные сайты.
"У нас нет сомнений в том, кто несет ответственность", - подчеркнул Смит.
Microsoft заявила, что попытки вмешательства осуществлены "хакерской группой Strontium, известной также как Fancy Bear или APT2".
Агентство пишет, что эта группа, как считает спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий "российский след" в президентских выборах 2016 года, "связана с Главным разведывательным управлением России, известным, как ГРУ". Она же осуществляла хакерские атаки в 2016 году на Национальный комитет Демократической партии и предвыборную кампанию кандидата в президенты от партии Хиллари Клинтон.
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