Финансовые новости
- |
- 20.08.18
- |
- 21:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Правительство ФРГ выступило против предложения Путина по Сирии
18:17 20.08.2018 |
Правительство ФРГ считает преждевременным обсуждать вопрос о помощи в восстановлении Сирии. Сначала в Сирии должно быть достигнуто политическое перемирие, заявил в понедельник, 20 августа, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).
"Для федерального правительства неочевидна необходимость уже сейчас заниматься вопросом последующего необходимого восстановления (Сирии. - Ред.)", - приводит dpa слова Зайберта. Он также добавил, что сирийской провинции Идлиб грозит "гуманитарная катастрофа".
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) 18 августа призвал Европу оказать помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Сирии, что, по его словам, будет способствовать возвращению беженцев в страну. Немецкие политики резко раскритиковали его призыв.
Зайберт вместе с тем заявил о готовности Германии к четырехсторонней встрече по Сирии с участием представителей России, Франции и Турции. Меркель и Путин договорились о том, чтобы ускорить подготовку такой встречи, добавил Зайберт. Предложение организовать ее ранее поступило от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Индекс потребительских настроений украинцев в июле-2018 снизился после четырехмесячного роста
ТОП-НОВОСТИ
|Очередной «холостой» залп Кремля по информпространству
|ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности
|Суд признал незаконными нормативы, по которым рассчитывается прожиточный минимум. Что это значит для украинцев
|Обстрелы и сборы резервистов. Зачем «гибридам» очередное обострение на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Правительство ФРГ выступило против предложения Путина по Сирии
|Греция успешно завершила программу международной финансовой помощи
|Очередной «холостой» залп Кремля по информпространству
|Французский нефтяной гигант Total покинул Иран из-за санкций США
|Ядерный аргумент Трампа: какие изменения принесет новый оборонный бюджет США
|Молдова пока не планирует продлевать контракт с Газпромом
Это интересно
|Робот SEER поддерживает зрительный контакт с людьми
|Alexa и Cortana, наконец, подружились
|Криптовалютный инвестор требует $224 млн у AT&T за SIM-свопинг
|Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США
|Volkswagen полностью переходит на виртуальное моделирование
|Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов
|Samsung создала самовосстанавливающееся олеофобное покрытие для смартфонов