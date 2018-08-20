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Французский нефтяной гигант Total покинул Иран из-за санкций США
14:20 20.08.2018 |
Французский энергетический гигант Total официально остановил свой многомиллиардный газовый проект в Иране из-за возобновления американских санкций против Тегерана.
Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, сообщает AFP.
"Total официально вышел из соглашения о разработке одиннадцатой фазы Южного Парса (газового месторождения). Более двух месяцев назад они объявили о выходе из договора", - сказал Зангане, добавив, что продолжается поиск новой компании.
Соединенные Штаты заявили в мае отказались от ядерного соглашения 2015 года и ввели санкции против Ирана в два этапа, первый состоялся в августе, второй будет в ноябре.
Компания Total еще в мае предполагала, что покинет иранский рынок из-за выхода США из ядерной сделки.
Второй этап санкций будет направлен на нефтяную промышленность Ирана, и в Total уже заявили, что не смогут остаться в Иране, если не получат специального разрешения от Вашингтона, которое, очевидно, не было предоставлено.
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