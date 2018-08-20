Ядерный аргумент Трампа: какие изменения принесет новый оборонный бюджет США

Полина Синовец / Европейская правда

"Мы намерены усилить наших военных, как никогда ранее", - заявил президент Дональд Трамп, подписав новый оборонный бюджет США. Документ, который, по его словам, стал наиболее значительным вложением в военные нужды в мировой истории.

И это не преувеличение. National Defense Authorization Act (NDAA) предполагает выделение $616 млрд на оборонный бюджет Пентагона, $69 млрд - на финансирование заокеанских операций американских вооружённых сил и $21,9 млрд - на программы модернизации ядерного оружия под эгидой Министерства энергетики.

Названный в честь сенатора Джона Маккейна (одного из наиболее ярых критиков Трампа и одновременно борцов за усиление безопасности США) документ предполагает повышение средств на содержание американской армии, в частности повышение зарплат для военнослужащих на 2,6%.

Кроме того, подразумевает расширение каждой из ветвей активных военных контингентов: на 11 500 человек в армии, на 7500 в ВМС, на 1100 в морской пехоте и на 4000 в ВВС.

Размер имеет значение

Во многом это связано с основной миссией по противодействию расширению влияния потенциальных оппонентов США: России и Китая.

Относительно Китая: как представляется, именно китайские оборонные космические программы стали стимулом для инициативы Трампа по созданию Космических сил США, которые станут частью стратегических военно-воздушных сил. Известно, что президент настаивал на создании отдельной ветви сил, равной по весу ВВС, ВМС и армии, однако получил согласие законодателей лишь на космическое подразделение в рамках ВВС.

Компенсацией за отказ от полноценного воплощения космической мечты стало выделение средств на проведение военного парада в ноябре. Военный парад - явление нетрадиционное для США, однако Трампа впечатлил парад в Париже, который глава Белого дома наблюдал в прошлом году по приглашению президента Макрона. Впрочем, в итоге оказалось, что парад "съест" втрое больше запланированного, и его было решено перенести на следующий год.

Также китайское направление, похоже, затронуло торговые войны Вашингтона с Пекином. В частности, NDAA предполагает запрет для федерального правительства и подрядчиков на сотрудничество с китайскими компаниями ZTE Corporation и Huiawei Technologies Company, которые, с одной стороны, участвуют в китайских оборонных программах, а с другой - до недавней поры активно штурмовали американские рынки высоких технологий, успешно заполняя низко- и среднебюджетный сегмент рынка сотовой связи.

Как представляется, выделение $59,62 млн на развёртывание военного контингента США в Южной Корее также может рассматриваться не только как поддержка союзника в противовес агрессивным планам Пхеньяна, но и как некое противодействие расширению регионального влияния Китая.

Не менее серьёзное внимание уделяется и противодействию Российской Федерации.

На сдерживание Москвы также предполагается выделение немалых средств по различным направлениям, в частности:

- выделение $6,3 млрд для Европейской инициативы сдерживания (European Deterrence Initiative), подразумевающей усилить оборону государств, находящихся по периметру России. Отметим эту приятную новость как для союзников США по НАТО, так и для неизменно сражающейся с призраком заокеанского врага России;

- запрет бюджетного финансирования любых видов деятельности, направленных на признание суверенитета РФ относительно Крыма. Значительным образом это предполагает сворачивание бюджетного финансирования большинства проектов, которые США ведут с Россией, в том числе, вероятно, и в области окончательного сворачивания сотрудничества в рамках совместных программ по обогащённому урану/плутонию;

- выделение $250 млн на укрепление обороны Украины, в том числе $50 млн - на летальные вооружения для Киева. Впрочем, о последнем было уже немало сказано украинскими комментаторами, так что не станем на этом останавливаться.

Новая ядерная гонка

Не менее важно другое - США вступили в стадию нового модернизационного цикла ядерных технологий, выделив на эти цели $21,9 млрд.

С одной стороны, это явление регулярное, так же, как и в России, ибо большинство ядерных вооружений создавалось ещё в годы холодной войны, и естественно, их обновление - процесс необходимый.

С другой стороны, по сравнению со стратегией Обамы, Трамп сделал качественный шаг вперёд, воскресив ещё бушевские планы по внедрению в жизнь тех видов вооружений, которые больше десятилетия пролежали под сукном сенатских запретов. Речь идёт о миниатюрных ядерных боеголовках, о разработке которых возвестила в начале этого года новая американская ядерная доктрина (Nuclear Posture Review).

В частности, с целью борьбы с неофициальной российской доктриной "эскалации для деэскалации", которая предполагает применение ядерного оружия в региональных войнах, Вашингтон провозгласил создание боезарядов малой мощности. Целью данного проекта стало лишить американское ядерное оружие сковывающей его функции самосдерживания, а именно:

убедить Россию, что её намерение применять ядерное оружие в региональных операциях не парализует Вашингтон, а напротив, позволит ему дать адекватный ответ.

По заверениям Госдепа и Министерства обороны, целью миниатюризации ядерного оружия США станет не снижение порога ядерной войны, но, напротив, повышение порога сдерживания возможных ядерных авантюр РФ.

Разумеется, миниатюризацию ядерных боеголовок предполагается осуществить не для всех видов вооружений, но для двух из них: новой крылатой ракеты морского базирования, которая придёт на смену снятому с производства Обамой "Томагавку" с ядерной боеголовкой, и части баллистических ракет для подводных лодок, в которых мегатонные ядерные боеголовки будут замены маломощными и, соответственно, условно применимыми в региональных конфликтах.

Такой шаг действительно способен понизить порог применимости ядерного оружия в целом.

Впрочем, как справедливо заметил один из самых известных теоретиков ядерного сдерживания французкий генерал Андре Бофр, сдерживание не работает в том случае, если оппонент не верит, что вы действительно готовы к атаке.