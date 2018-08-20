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КНДР согласилась принять экспертов ИКАО для проведения проверок
11:04 20.08.2018 |
Власти КНДР согласились допустить персонал Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для проведения проверок на месте с целью подтверждения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщило агентство Киодо.
По данным источника в ИКАО, эксперты могут посетить КНДР уже в следующем году.
Предполагается, что специалисты посетят площадки, с которых осуществлялись пуски северокорейских баллистических ракет.
В мае Северная Корея заверила представителей ИКАО, что не будет совершать представляющие угрозу гражданской авиации действия без предварительного уведомления других стран региона.
Авиакомпании избегают прямых рейсов, пролегающих в воздушном пространстве Северной Кореи, из-за угрозы внезапных запусков ракет после того, как в 2014 году над Украиной был сбит рейс MН17 авиакомпании Malaysia Airlines.
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