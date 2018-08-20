S&P, Moody's понизили рейтинги Турции

Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings, Moody's понизили рейтинги Турции на фоне резкого ослабления нацвалюты - лиры.

S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте Турции до "B+" с "BB-", в национальной валюте - до "BB-" с "BB", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный".

S&P также подтвердило краткосрочные рейтинги Турции в иностранной и национальной валюте на уровне "B".

"Понижение долгосрочных рейтингов отражает наши ожидания, что чрезмерная волатильность курса турецкой лиры и прогнозируемая в связи с этим резкая корректировка платежного баланса, подорвет экономику Турции. Мы прогнозируем рецессию в стране в следующем году", - отмечают эксперты агентства.

Инфляция в Турции, по оценкам S&P, достигнет пика на уровне 22% в течение следующих четырех месяцев и опустится ниже 20% к середине 2019 года, ожидают в S&P.

Аналитики S&P отмечают также, что резкое ослабление лиры относительно доллара США оказывает серьезное давление на корпоративный сектор Турции, имеющий высокую долговую нагрузку, а также серьезно увеличивает риски фондирования для турецких банков.

Moody's понизило долгосрочные рейтинги Турции до "Ba3" с "Ba2", завершив, таким образом, пересмотр, инициированный 1 июня 2018 года.

Прогноз рейтингов - "негативный", отмечается в пресс-релизе Moody's.

"Ключевым фактором, способствовавшим понижению рейтингов, является продолжающееся ослабление государственных институтов Турции и связанное с этим ухудшение предсказуемости политики властей", - говорится в сообщении агентства.

По словам экспертов, ситуация усугубляется повышенными опасениями в отношении независимости центробанка, а также отсутствием четкого и надежного плана устранения причин недавнего финансового кризиса.

"Ужесточение финансовых условий и ослабление курса лиры несут в себе высокие и растущие риски в плане внешнего финансирования и, вероятно, будут способствовать дальнейшему усилению инфляции и подрывать экономический рост, - говорится в пресс-релизе Moody's. - Риски для платежного баланса продолжают увеличиваться".

Лира теряет 1,5% относительно доллара США в ходе торгов в понедельник, курс американской валюты составляет 6,1118 лиры по сравнению с 6,0177 лиры на закрытие предыдущих торгов. В пятницу лира подешевела на 3%, с начала августа ее курс к доллару упал на 24%.