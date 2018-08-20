США пока не намерены выводить войска из Ирака

Американские войска останутся в Ираке "столько, сколько понадобится". Об этом заявил в воскресенье, 19 августа, представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Шон Райан. По его словам, присутствие военнослужащих США поможет стабилизировать ситуацию в регионах, которые ранее находились под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

В декабре 2017 года правительство в Багдаде объявило об окончательной победе над джихадистской группировкой. Но ее боевики по-прежнему находятся в некоторых отдаленных районах страны, откуда совершают вооруженные нападения.

Ранее ИГ контролировало до одной трети иракской территории. В ходе боев с террористами объекты инфраструктуры и промышленности Ирака были частично или полностью разрушены.

На международной конференции стран-доноров в феврале мировое сообщество обязалось выделить на восстановление Ирака около 30 млрд долларов в виде кредитов и инвестиций. В результате трехлетней войны против ИГ население до сих пор страдает от безработицы, возросших цен и сохраняющейся проблемы с обеспечением основными продуктами.