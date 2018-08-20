Финансовые новости
- |
- 20.08.18
- |
- 10:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США пока не намерены выводить войска из Ирака
09:46 20.08.2018 |
Американские войска останутся в Ираке "столько, сколько понадобится". Об этом заявил в воскресенье, 19 августа, представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Шон Райан. По его словам, присутствие военнослужащих США поможет стабилизировать ситуацию в регионах, которые ранее находились под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).
В декабре 2017 года правительство в Багдаде объявило об окончательной победе над джихадистской группировкой. Но ее боевики по-прежнему находятся в некоторых отдаленных районах страны, откуда совершают вооруженные нападения.
Ранее ИГ контролировало до одной трети иракской территории. В ходе боев с террористами объекты инфраструктуры и промышленности Ирака были частично или полностью разрушены.
На международной конференции стран-доноров в феврале мировое сообщество обязалось выделить на восстановление Ирака около 30 млрд долларов в виде кредитов и инвестиций. В результате трехлетней войны против ИГ население до сих пор страдает от безработицы, возросших цен и сохраняющейся проблемы с обеспечением основными продуктами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обстрелы и сборы резервистов. Зачем «гибридам» очередное обострение на Донбассе
|Мутная византийщина. Как повлияет ссора турков с Вашингтоном на украинский Томос
|Порошенко подписал закон об оптимизации землепользования в пределах массивов земель сельхозназначения
|Валютные распродажи Нацбанка начали давать плоды
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США пока не намерены выводить войска из Ирака
|Венесуэла деноминирует валюту, эксперты сомневаются в эффективности этой меры
|Лукашенко сменил правительство Беларуси, чтобы «система не пошатнулась»
|США могут ввести санкции в связи с «Северным потоком-2»
|Немецкие СМИ о встрече Меркель и Путина: Есть прогресс?
|Китай расширит доступ к рынку А-акций для иностранцев
|Отвод от Nord Stream 2 EUGAL получил разрешение на строительство в Бранденбурге
Это интересно
|Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США
|Volkswagen полностью переходит на виртуальное моделирование
|Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов
|Samsung создала самовосстанавливающееся олеофобное покрытие для смартфонов
|Обнаружены ещё три уязвимости процессоров Intel
|Представлена VR-гарнитура StarVR One с отслеживанием взгляда
|Apple утверждает, что собственность вокруг Apple Park стоит всего $200. Местные налоговики оценили ее в $1 миллиард