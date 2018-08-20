Венесуэла деноминирует валюту, эксперты сомневаются в эффективности этой меры

Новая валюта вводится с понедельника в оборот в Венесуэле - суверенный боливар заменит старый, обесцененный результате в гиперинфляции, а с купюр исчезнут сразу пять нулей.

Новые деньги должны были появиться в стране еще 4 июня, однако затем власти отложили деноминацию до конца августа. Президент Николас Мадуро даже объявил этот понедельник выходным, чтобы страна имела время на адаптацию к новым деньгам.

По словам Мадуро, с 20 августа в Венесуэле будут ходить две валюты - боливар и "петро". При этом старые деньги также пока остаются до момента их исчезновения. Новый боливар будет привязан к "петро", и Центральный банк начнет публиковать официальные цифры этой привязки каждый день.

Также Мадуро объявил об увеличении сразу в 60 раз минимальной зарплаты, которая теперь составит 1800 деноминированных боливаров, или половину стоимости одного "петро".

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

При этом ряд экспертов выражают сомнения в эффективности деноминации боливара в нынешних сложных экономических условиях, в которых оказалась Венесуэла, в частности, с учетом продолжающейся гиперинфляции.

"По факту речь может идти о выпуске двух параллельных валют, как на Кубе, где был песо и конвертируемый песо. Ситуация в экономике столь плоха, что делать можно все что угодно, но это не даст большого результата. Сейчас мы как Куба в ее самые худшие экономические времена, у страны почти нет доходов, а внешний долг растет на суммы платежей по процентам, которые Венесуэла не может платить. Несмотря на то, что стоимость барреля растет, наша добыча падает", - заявил венесуэльский нефтяной аналитик Элио Оэп.

По его словам, сейчас никто точно не может сказать, как будет развиваться ситуация на обменном рынке и рынке товаров и услуг после введения новой валюты.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 годов. При этом стоимость доллара на "черном" рынке достигла почти 6 миллионов старых боливаров (60 суверенных боливаров).

При этом власти Венесуэлы заявили о либерализации доллара и отмене действовавших многие годы ограничений на оборот валюты. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес уже сообщил о планах открытия 300 обменных пунктов по всей стране, где люди смогут свободно обменивать валюту по близкому к рыночному курсу, основанному на аукционной стоимости доллара и стоимости "петро".