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США могут ввести санкции в связи с «Северным потоком-2»
08:08 20.08.2018 |
США подготовили пакет новых санкций, которые могут быть использованы для того, чтобы газопровод "Северный поток-2", строительство которого находится на завершающей стадии, не был завершен. Как пишет в субботу, 18 августа, The Wall Street Journal, санкции могут быть направлены на фирмы и финансовые организации, участвующие в строительстве. В материале издания утверждается, что ряд действующих и бывших должностных лиц США заявили об обсуждении подобных санкций, и что они могут быть введены в течение нескольких недель.
По мнению одного из чиновников, чье имя не называется, до введения санкций остается решить лишь один вопрос - следует ли их ввести только в адрес компаний, которые будут прокладывать трубы в Балтийском море, или распространить их на банки и другие фирмы, участвующие в финансировании газопровода. Помимо этого, чиновник сообщил, что Вашингтон заранее сообщит Евросоюзу о введении санкций.
Представители администрации США неоднократно выступали против "Северного потока-2", который будет работать вместе с уже существующим газопроводом "Северный поток". В Вашингтоне опасаются, что новое сооружение увеличит и без того высокую зависимость Европы от российского природного газа, а также даст "политический рычаг Кремлю" и значительные доходы.
Строительство "Северного потока-2" стало одной из тем переговоров между канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом России Путиным. В кратком заявлении для прессы перед встречей Меркель заявила, что Украина должна сохранить за собой роль в поставках энергоресурсов европейским потребителям и после запуска нового газопровода. Путин в свою очередь отметил, что "Северный поток-2" является для РФ исключительно экономическим проектом.
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