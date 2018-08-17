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Китай расширит доступ к рынку А-акций для иностранцев
17:52 17.08.2018 |
Как сообщает канал CGTN, китайский комитет по контролю над ценными бумагами, с 15 сентября этого года доступ к рынку А-акций будет расширен части иностранных инвесторов.
Речь идет о двух категориях. Во-первых, инвестировать в А-акции смогут физические лица, работающие в материковой части Китая. Вторая категория - это те, кто работают за границей, но в компаниях, котирующихся на китайском рынке А-акций, и при этом участвуют в опционных программах. Удовлетворяющие этим условиям лица теперь смогут открывать счета для операций с А-акциями.
Комитет отмечает, что индивидуальные инвесторы должны быть из стран или регионов, чьи регуляторы ценных бумаг установили нормативные соглашения о сотрудничестве с китайской стороной.
А-акции - акции, котирующиеся в юанях на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. Торговля A-акциями (около 50% всех рыночных акций) разрешена только в пределах Китая за национальную валюту. Эти акции принадлежат в основном физическим лицам, и лишь небольшое число - китайским организациям.
С декабря 2002 г. акции типа A стали доступны и для иностранцев. Однако приобрести A-акции можно только через управляющие, страховые и инвестиционные компании, коммерческие и инвестиционные банки. Для участия в биржевой торговле такие организации должны приобрести статус квалифицированных иностранных институциональных инвесторов (Qualified ForeignInstitutional Investor, QFII). При этом китайские регуляторы устанавливают ежегодные квоты на приобретение китайских активов.
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