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Трамп предписал SEC изучить отказ от системы ежеквартальной отчетности компаний в пользу полугодовой
15:33 17.08.2018 |
Президент США Дональд Трамп предписал Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) изучить вопрос о возможном отказе от системы ежеквартальной публикации корпоративной отчетности в пользу полугодовой.
В своем микроблоге в Twitter Трамп написал, что такое решение было принято по итогам беседы с представителями ряда крупнейших мировых компаний.
Один из них выдвинул предложение о "прекращении публикации корпоративной отчетности на ежеквартальной основе и переходе к полугодовой системе", отвечая на вопрос Д.Трампа о том, "что могло бы сделать американский бизнес еще лучше", написал президент США.
Такой подход "обеспечит более значительную гибкость и сэкономит деньги", считает Д.Трамп.
"Я предписал SEC изучить этот вопрос", - отметил он.
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