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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Киберпсы Трампа. Как США готовятся к вмешательству России в выборы

09:13 17.08.2018 |

Мир

Президент США Дональд Трамп в среду, 15 августа, переиначил директиву 20, подписанную еще Бараком Обамой в 2013 г. Приказ 44-го президента наполнял комплекс мер по обеспечению кибербезопасности бюрократическим смыслом: в нем были детально прописаны правила деятельности федеральных ведомств в этом направлении. Но 45-й президент изменил данную систему сдержек и противовесов, значительно ее упростив, а главное, "сняв ограничения" для условий, необходимых главе американского государства для того, чтобы дать добро на "применение кибероружия против своих противников". Суть изменений пока неизвестна, однако источник The Wall Street Journal сообщил, что речь идет о проведении военных операций, направленных на предотвращение вмешательства других государств (Россия) в выборы и промышленного шпионажа (Китай).

В администрации Обамы делали ставку на межведомственную координацию и тщательную проработку операций. Директива 20 делала этот процесс безопасным для руководства США, но несколько громоздким. Многие американские чиновники признавали несовершенство модели Обамы, но в связи с отсутствием, пока еще, конкретики в положениях Трампа их больше тревожит, что как раз отсутствие четко выписанных правил станет проблемой, ведь непонятно, как ведомствам вести себя перед реализацией кибератак. Только вот сдается, что критики приказа нынешнего президента зря беспокоятся, потому как у администрации Трампа, судя по всему, есть четкая стратегия. И стоит за ней советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Примечательно, что в тон подписанию Трампом пресловутого приказа, а также заявлению директора нацразведки Дэниела Коула об угрозе вмешательства РФ в осенние промежуточные выборы, в 44 штатах и округе Колумбия при участии Пентагона, минюста, нацразведки, АНБ, киберкомандования вооруженных сил прошли трехдневные киберучения по безопасности выборов - Tabletop the Vote 2018: DHS' National Election Cyber Exercise. В рамках учений, согласно пояснению на сайте министерства нацбезопасности, отрабатывалось противодействие излюбленным россиянами методам - манипуляциям в СМИ и соцсетях, фишингу, DoD-атакам, взлому сетей избиркома и заражения ПК вирусами.

Фактически параллельно бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис пишет колонку для Bloomberg, которой он проливает свет на мотивы Трампа в вопросе кибербезопасности. Ставридис посвятил свой материал космическим войскам, о создании которых президент распорядился в июне этого года, и киберсилам. Адмирал в отставке отмечает, что во многом он не согласен с политикой Белого дома, но поддерживает Трампа в решении создания космических войск. Ставридис вспоминает о том, как в прошлом веке американские флот и армия сопротивлялись созданию ВВС, аргументируя это созданием нового бюрократического аппарата и тем, что, мол, воздух не станет отдельной зоной боевых действий, а останется составляющей морских и наземных зон. И аналогичная ситуация сегодня наблюдается с космическими силами. По мнению же бывшего командующего, в США они должны появиться, учитывая угрозы со стороны России и Китая.

И в то же время Ставридис настаивает на формировании кибервойск. Причем они должны появиться раньше, нежели космические, потому что Штаты уже подвергаются кибератакам, а Россия, Китай, Иран и КНДР обладают серьезным наступательным потенциалом в этой сфере, что неоднократно демонстрировали. Адмирал считает, что численность кибервойск не должна быть значительной - 5-10 тыс. человек, преданных своему делу, которые после осуществления той или иной операции не разбегутся по своим "родным" ведомствам, как сегодня. И эти силы, отмечает Ставридис, должны работать в тесной связке с космическими силами. То есть автор колонки выступает за создание двух новых подразделений ВС как бы одним пакетом, только силы с приставкой "кибер" должны быть на первом месте.

Если Ставридис выступает в роли пиарщика затей Трампа и Болтона, то вектор движения администрации становится предельно ясен. К тому же намедни глава Пентагона Джеймс Мэттис дал понять, что от идеи с космовойсками никто не намерен отказываться. В ходе визита в Бразилию "Бешеный пес" напомнил о том, как 11 лет назад Поднебесная сбила ракетой свой метеоспутник, что в Штатах расценивают как демонстрацию возможностей. По словам Мэттиса, в Вашингтоне пристально наблюдают и за успехами России в этой отрасли, а потому попросту не могут игнорировать потенциальные угрозы для американских спутников.

Так что Трамп своим приказом откорректировал военные приоритеты США. А сам процесс начался не 15 августа, а раньше. По меньшей мере в мае, когда президент ликвидировал должность координатора Белого дома по вопросам кибербезопасности, от которой в апреле отказался однофамилец создателя "Улисса" - Роб Джойс, вернувшийся в АНБ. Кстати, Ставридис прав - поработав в этом секторе, специалисты разбегаются по домам. Так вот, тогда демократы очень остро отреагировали на решение Трампа, оперативно внеся законопроект о восстановлении данной должности.

Сенатор-демократ из Виргинии и вице-глава комитета по разведке Марк Уорнер, комментируя решение Трампа, заявлял, что "мы должны инвестировать в киберзащиту нашей страны, а не делать ее откат". А также призывал создать детальную кибердоктрину США. Выходит, Уорнер был неправ в своих оценках, поскольку Трамп и его советники, в частности Болтон, уже начали готовить почву к созданию полноценных киберсил. Пока в формате черновика, но уже с понятным общим смыслом. Не за горами, видимо, и доктрина, и новый свод правил для федеральных ведомств.

В совокупности все это дает понять, что, как бы не реагировал Трамп на тему вмешательства РФ в выборы 2016 г. ввиду ее неотделимости от контактов его окружения с россиянами, в администрации прекрасно осознают, что новые попытки Кремля повлиять на избирательный процесс (как репетиция перед выборами-2020) - не эфемерная угроза. Россия может вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс уже не с целью поддержать республиканцев или, наоборот, демократов в пику изрядно разочаровавшему Кремль Трампу, а с целью привнести элемент хаоса в сам процесс, вновь сыграть на раскол американского общества и отвлечь Белый дом внутренними проблемами от проблем внешних.
 

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