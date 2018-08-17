Китай в скором времени обгонит США, став к 2022 году самым крупным рынком авиаперевозок

Если вы бронируете авиабилет из Лондона в Сидней, вы можете понять, как сильно за последние годы изменилась система пассажирских авиаперевозок.

То же самое - с билетами из Бангкока в Лос-Анджелес или из Сингапура в Нью-Йорк. На всех этих маршрутах самые дешевые билеты, скорее всего, будут у китайских авиакомпаний.

Возьмем маршрут из Лондона в Сидней. Воспользуемся одним из популярных поисковиков авиабилетов, поставим две случайные даты и перелет туда-обратно - с 30 октября по 12 ноября: самые дешевые билеты на это направление - у авиакомпании China Eastern Airlines.

Если вы не против 12-часовой пересадки в каком-нибудь китайском городе, о котором даже не слышали раньше (как насчет Циндао?), подобное путешествие может сэкономить вам довольно приличную сумму денег.

Как у китайских авиакомпаний получается устанавливать более низкие цены на билеты по сравнению с европейскими и американскими перевозчиками? Играют ли китайцы честно? И как им удается обеспечить безопасность при таком количестве рейсов по всему миру?

Субсидии



Основные авиакомпании Китая субсидируются правительством страны, говорит Шукор Юсоф, основатель исследовательской группы из Сингапура, которая изучает рынок гражданской авиации.

Эти субсидии позволяют трем крупнейшим авиаперевозчикам Китая - Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines - агрессивно завоевывать мировой рынок авиаперевозок, особо ни о чем не беспокоясь.

"Китайские перевозчики не раскрывают деталей или особенностей своей работы. - говорит Юсоф. - Но принимая во внимание количество рейсов, будет справедливым отметить, что некоторые самолеты ломаются, многие перевозчики терпят убытки, и совсем немногие получают прибыль".

Субсидии китайским авиакомпаниям выплачивают и местные региональные власти - с тем, чтобы те летали из региональных центров, способствуя развитию туризма и экономическому росту.

В 2016 году местные власти (без учета Пекина, Шанхая и Гуанчжоу) потратили 8,5 млрд юаней (1,3 млрд долларов) на субсидирование авиакомпаний, в особенности тех, которые осуществляют международные перевозки.

Одна из небольших китайских авиакомпаний - Sichuan Airlines - предлагает рейсы в Лос-Анджелес из Ханчжоу и Цзинаня, оба направления работают за счет субсидий, самолеты компании на этих направлениях заполнены обычно на 60% (средняя заполняемость рейсов в мире - 81,4% в 2017 году).

Благодаря субсидиям от китайского правительства авиаперевозчики имеют возможность покупать посадочные слоты в аэропортах мира, стоимость которых может достигать десятков миллионов долларов.

Рост благосостояния

Нужно помнить, что Китай - самая населенная страна в мире, и все большее количество ее граждан может позволить себе летать через океаны на каникулы. По мере того как это происходит, западные страны ослабляют визовые ограничения для граждан Китая.

За последние 10 лет количество граждан Китая, отправлябщихся за границу, удвоилось, объясняет Шукор Юсоф: "Мы говорим о цифре, близкой к 100 миллионам за один только 2017 год".

Самое популярное направление для туристов из Китая после стран Азии - США. Китайские туристы тратят в этой стране в среднем 7 тысяч долларов за одну поездку, свидетельствуют данные американских властей.

Понятно, что в результате таких финансовых вливаний в национальные экономики в западных странах счастливы видеть все больше авиарейсов из Китая.

В реальности рост международной туристической авиации Китая настолько велик, что Китай в скором времени обгонит США, став к 2022 году самым крупным рынком авиаперевозок.

В связи с этим Китай продолжает строительство все новых аэропортов. В 2010 году их было 175, сейчас уже 230.

Генеральный директор Ассоциации тихоокеанских авиаперевозчиков Эндрю Хердман говорит, что еще один фактор успеха китайцев - повышение качества услуг, которые они предлагают своим пассажирам.

"Китайские авиакомпании сделали ряд успешных шагов по сокращению разрыва в качестве предлагаемых услуг путем инвестиций и следования международным стандартам", - говорит он.

В результате все больше путешественников выбирают китайские авиакомпании при покупке билетов. Тем более что таким образом они экономят деньги.