Юань укрепляется относительно доллара США максимальными темпами с января

Курс юаня относительно доллара США растет в четверг максимальными темпами более чем за шесть месяцев, восстанавливаясь после падения накануне до минимума с января 2017 года.

Поддержку китайской нацвалюте оказала информация Минторга КНР о том, что замминистра торговли Ван Шоувэнь в конце августа посетит США по приглашению американской стороны для обсуждения вопросов торговой политики.

Источник в правительстве США подтвердил эту информацию Dow Jones, сообщив, что Вашингтон "планирует обсудить шаги для достижения более сбалансированных торговых отношений".

Кроме того, СМИ сообщают, что Народный банк КНР (НБК) в четверг принял решение ограничить возможности банков материкового Китая по кредитованию зарубежных конкурентов. Этот фактор также мог оказать поддержку юаню, отмечают эксперты.

Курс юаня к доллару США прибавляет 0,6% по данным на 16:30 EET в четверг и составляет 6,8946. Ранее в ходе торгов рост курса достигал 0,8%, что является самым существенным скачком с января.

Китайская нацвалюта потеряла порядка 7,6% стоимости по отношению к доллару за последние три месяца.

"Мы видим две причины для укрепления юаня сегодня: возобновление торговых переговоров США и КНР и циркулирующие на рынке слухи о том, что некоторым банкам в шанхайской зоне свободной торговли запрещено выдавать кредиты в юанях зарубежным фининститутам", - отмечает Гао Ци, отвечающий за валютную стратегию в сингапурском офисе Scotiabank.

"Юань может стабилизироваться на текущем уровне или даже укрепиться в краткосрочной перспективе в случае роста оптимизма в отношении торговли. Судьба китайской нацвалюты в долгосрочной перспективе зависит от хода торговых переговоров и ситуации в Турции", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Курс офшорного юаня на торгах в Гонконге в четверг подскочил на 0,7%, до 6,9015 юаня/$1.

