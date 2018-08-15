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Трамп раскритиковал нормы оборонного бюджета США по Крыму и РФ
16:25 15.08.2018 |
Президент США Дональд Трамп раскритиковал некоторые положения закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" (NDAA), подписанного им 13 августа.
Об этом пишет USA Today.
После подписания Трамп заявил, что "очень гордится своей выдающейся ролью в этом", однако через несколько часов в письменном заявлении глава Белого дома критически высказался о четырех из восьми положениях закона, которые касаются РФ. В частности ему не понравилась норма, запрещающая финансирование любых проектов, где предполагается признание права России на Крым, а также запрет военного сотрудничества с Россией до того времени, пока Москва не выведет войска из Украины.
Другие раскритикованные Трампом положения закона в отношении РФ, содержащих требование к Белому дому отчитываться о шагах, предпринятых в ответ на нарушение Россией Договора об открытом небе, а также предоставлять отчеты относительно нового соглашения по ядерному оружию START.
В общем Трамп высказал предостережения в отношении 52 положений закона, в большинстве из которых, по его мнению, Конгресс пытался ограничить полномочия президента в международной политике.
Трамп говорит, что такие положения подрывают роль президента как "единственного представителя страны в международных отношениях".
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