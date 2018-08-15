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Турция повысила таможенные пошлины на ряд товаров из США
08:14 15.08.2018 |
Турция значительно повысила таможенные пошлины на ряд товаров, импортируемых из США. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Решение Анкары обусловлено "преднамеренными атаками администрации США" на турецкую экономику, написал в среду, 15 августа, в своем микроблоге Twitter вице-президент Турции Фуат Октай.
Пошлины на американские легковые автомобили выросли на 120 процентов, на алкогольную продукцию - на 140 процентов, а на листовой табак - на 60 процентов. Кроме того, повышены пошлины на косметику, рис и уголь.
Накануне официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США не несут ответственности за финансовые сложности Турции.
С начала августа курс турецкой лиры обрушился на фоне заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий с 25 до 50 процентов. Национальная валюта Турции подешевела после этого на 14 процентов, а с начала года - более чем на 40 процентов.
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