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США обнародовали детали нового законопроекта об усилении санкций против РФ
15:06 14.08.2018 |
Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых санкциях против России, который, среди прочего, предусматривает запрет на долларовые расчеты для российских государственных банков.
Законопроект S. 3336 под названием "Об усилении НАТО, борьбы с международной киберпреступностью и дополнительных санкциях на Российскую Федерацию" опубликован на сайте Конгресса.
Сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин предлагают ввести санкции против российских госбанков и новых выпусков госдолга РФ.
В случае принятия соответствующего закона резидентам США будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет будет распространяться на все гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения более 14 дней.
Сенаторы предлагают ввести запрет на операции и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов", в частности российских банков ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также Банк Москвы.
Российские госбанки находятся под секторальными санкциями с 2014 года, но эти санкции запрещают только привлечение нового долгового и акционерного финансирования в США. Новые предложения сенаторов предусматривают невозможность для перечисленных банков стандартных долларовых расчетов через корреспондентские счета в банках США.
Также предусматривается внесение поправок, которые усилят контроль за структурой собственности в случае приобретения недвижимости в США. Американские страховщики, специализирующиеся на титульном страховании, должны будут передавать информацию о бенефициарах компаний, которые покупают дорогую жилую недвижимость в стране.
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