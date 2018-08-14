Дело Манафорта: долги, неоплаченные кредиты, уход от налогов. Опрос свидетелей завершен

На 10-й день судебных слушаний по делу против политтехнолога и бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа обвинение закончило допрос свидетелей - последними показания давал вице-президент Federal Savings Bank Джеймс Брэннан и специальный агент по расследованию экономических преступлений Министерства финансов США Пола Лисс.

Брэннан рассказал, что Манафорт попросил у его финансового учреждения кредит в 16 миллионов долларов. Банк знал, что Манафорт лжет относительно того, как обстоят его финансовые дела, но один из руководителей Federal Savings Bank и член кредитного комитета Стивен Калк дал личное распоряжение о выдаче такой суммы. Примечательно, что один из соучредителей банка, брат Калка Джон, выступил против.

По словам Брэннана, его непосредственный руководитель, Стивен Калк, заставил своего подчиненного выдать кредит. Тот, в свою очередь, соврал в специальном внутреннем документе, что кредит обоснован и финансово защищен.

Брэннан под присягой отметил: "если бы это была моя рекомендация, он (Манафорт) не получил бы этот кредит".

В документе, впрочем, он написал, что дает кредиту, который запрашивал политтехнолог, "четверку" - это последний предел в банковской финансовой шкале, который дает возможность получения денег. "Единица" означает стабильные гарантии возвращения денежных средств.

Сам Калк давал показания перед жюри присяжных на прошлой неделе и сознался, что благодаря этому кредиту хотел оказать политтехнологу личную услугу, которая бы впоследствии позволила получить высокую должность в администрации Трампа.

Брэннан также рассказал, что и он, и его коллеги собрали и задокументировали ряд сомнительных моментов относительно финансового благосостояния Манафорта и доходов его компании - от неоплаченных покупок билетов на бейсбол, до банковских кредитов на недвижимость, о которых тот умолчал.

Обвинение сослалось на документ, отправленный Брэннаном банковскому кредитному комитету в сентябре 2016 года, в котором он пишет о "возникших проблемах в связи с заявкой Манафорта на заем". Этот документ суд принял в качестве доказательства,

В конечном итоге, Federal Savings Bank потерял 11,8 миллиона долларов на этом кредите.

Иностранные деньги и секретные счета

Обвинения также настаивало, что Манафорт не сообщил правительству - как того требует американское законодательство - об открытых иностранных счетах, на которых хранились деньги, полученные в результате работы на украинских политиков пророссийского толка.

Защита пыталась апеллировать: эти счета были зарегистрированы на две компании Манафорта, ими могли распоряжаться другие сотрудники и партнеры политтехнолога.

После этого обвинение повторно вызвало Полу Лисс, спецагента министерства финансов США, которая подтвердила, что в период с 2011 по 2014 годы Манафорт ни разу не сообщал правительству об иностранных счетах его компаний, оказывавших консалтинговые услуги.

Ранее она также заявляла, что ни Манафорт, ни его жена, на которую были зарегистрированы многие фирмы и недвижимость, никогда не указывали эти активы в их общих налоговых декларациях.

Грозит длительный срок

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в отмывании денег и незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, был взят под домашний арест осень 2017 года, однако в июне 2018 был отправлен за решетку за нарушение условий пребывания под домашним арестом. Против него были выдвинуты новые обвинения - в давлении на свидетелей по его делу, которым он писал шифрованные сообщения в мессенджерах.

Суд над Манафортом по обвинению в отмывании денег и незаконном лоббировании должен начаться в сентябре. Судебные слушания по обвинению в уклонении от налогов начались в июле.

Если его признают виновным, его ждет длительный срок тюремного заключения. Он отвергает выдвинутые против него обвинения.

Ранее спецпрокурор потребовал от суда отозвать решение, разрешающее Манафорту находиться на свободе под залог 10 миллионов.